Andalucía tendrá la Agencia de Emergencias operativa el próximo 1 de enero

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha asegurado que "la aprobación definitiva de Asema (Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía) será en este mes de diciembre", hecho que supondrá que "el 1 de enero de 2025 esté plenamente en vigor, que comienza a funcionar". Durante su comparecencia parlamentaria en comisión sobre gestión de las emergencias, Sanz ha defendido la creación de este organismo, que ha presentado como "la mayor apuesta que jamás se haya hecho" en este ámbito, afirmación que ha querido avalar con datos como tiene tras de sí "una inversión potentísima de 270 millones" y que "Asema es la primera agencia de seguridad de España con 5.000 efectivos". Este miércoles aprobó su dictamen del Consejo Consultivo, sobre la Agencia de Seguridad, último trámite antes de elevar su aprobación al Consejo de Gobierno. La creación de la agencia Asema se estableció en el Decreto-ley 2/2023.

El consejero de la Presidencia ha sostenido en su comparecencia que ha habido "un salto tecnológico importante" en este materia con el desarrollo del Plan Integral de Gestión de Emergencias de Andalucía porque "centralizará toda la información relacionada con una emergencia", para proclamar que "Andalucía hoy está preparada" para afrontar estas situaciones, aunque ha precisado también que "el riesgo cero no existe" ante lo que ha descrito como "cuestiones indominables de una emergencia". "Cuando uno se anticipa puede evitarlo", ha remachado su reflexión en este sentido.

Sanz ha presentado como "una novedad importante, otra manera de prevenir" la creación de mapas de riesgo de zonas inundables, línea de trabajo que ha asegurado se reforzará con la creación de un grupo de trabajo con la participación de su propia Consejería junto a Agricultura y Fomento, del que ha remarcado que esos mapas "no son los que elaboran las confederaciones hidrográficas, es el que se aprueba en la Comisión de Protección Civil".

Ha afirmado que el nivel de detalle con que trabaja el Gobierno andaluz con esa mapa de inundaciones le permite a la Administración regional "tener controlado qué viviendas exactamente pueden sufrir el riesgo de inundación", para plantear sobre la DANA que afectó la semana pasada especialmente a la provincia de Málaga que "antes de que la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) lanzara el aviso rojo sabíamos que había un riesgo elevado y desalojamos a 4.500 personas".

"Andalucía tiene mapas sobre qué casas desalojar", ha proclamado el consejero de la Presidencia, quien de igual forma ha defendido que "le garantizo que la anticipación salva vidas", antes de apuntar que "no solo trabajamos con la Aemet, que trabaja con una medias de avisos", y blandir que "Andalucía tiene capacidad de acceso a datos que nos permite profundizar, no en la media, sino en todo los parámetros de evolución". "No nos conformamos con la media de la Aemet, tenemos equipos de analistas de comportamientos de cauces que nos permiten ir por delante", ha continuado afirmando en este sentido.

Sobre el Plan Territorial de Emergencias ha defendido su "adaptación a la normativa nacional y europea" para concluir que "somos la única comunidad que lo hemos hecho y una a velocidad importante", por lo cual "hoy Andalucía tiene un Plan de Emergencia actualizado y moderno", así como ha esgrimido que "hemos duplicado el número de municipios que hoy tienen un Plan de Emergencia Municipal", son 200 municipios más, para apuntar que "el 97% de los municipios está cubierto por planes de emergencia". A esto ha sumado que Andalucía tiene incorporado también un Plan de Maremotos.

Intervencion de los grupos

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Josele Aguilar, había cuestionado al consejero sobre la creación de la agencia Asema antes de que Sanz hiciera el anuncio de que estará operativa el 1 de enero, por cuanto ha planteado que tiene una dotación propia dentro del proyecto de Presupuesto para 2025, pero demandaba "en qué situación se encuentra". Aguilar ha informado de la presentación de una enmienda a las cuentas de 2025 para que se habilite "una partida modesta para que los ayuntamientos más pequeños puedan financiar estos planes locales de emergencia" y ha cuestionado a Sanz por la integración en la Agencia de Seguridad de servicios como Protección Civil, Infoca, 112 y el Grupo de Gestión Ambiental de Andalucía (GREA) para sostener que "la plantilla del 112 debería integrarse en Asema, no como servicio externalizado, porque no es razonable que tengan derechos laborales distintos". El parlamentario socialista ha apostado también por la recuperación del complemento de antigüedad de los trabajadores del Infoca, para indicar que con 2,8 millones de euros se podría atender ese compromiso.

El diputado de Vox Benito Morillo ha reconocido al consejero de la Presidencia que "sabemos que pone un celo importante" en la coordinación de las emergencias y ha defendido que "la prevención es importantísima", para indicar aquí el mapa de peligrosidad de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir del Ministerio señala 107 áreas inundables en Andalucía, por lo que ha instado al Gobierno andaluz a hacer "las obras en estas zonas inundables donde la población está en peligro, construir todas las obras hidráulicas en Andalucía", mientras que ha argumentado que "el fanatismo climático mata".

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha remarcado que "con la última DANA, a pesar de las pérdidas importantes no tuvimos que lamentar ninguna víctima mortal", hecho que ha atribuido a "la responsabilidad del pueblo andaluz", para remarcar que "no todo los actores están a la altura de las circunstancias", de lo que ha puesto como ejemplo empresas que han señalado su intención de "descontar el sueldo de trabajadores que no acudieron por la DANA", por lo que ha instado a la Junta a que "no puede ni debe mirar hacia otro lado cuando se producen estos abusos empresariales en emergencias". Delgado ha reclamado también evaluar la situación de los trabajadores del Plan Infoca tras esgrimir que "muchos de ellos todavía siguen siendo despedidos en invierno, cuando es la época del año que es la más importante para prevenir", a lo que ha sumado que "también podemos hablar del 112, ya que llevamos años denunciando la externalización de sus servicios".

El parlamentario del PP José Ricardo García ha argumentado que "desde que Juanma Moreno asumió la Presidencia de la Junta, el gobierno del cambio trajo un nuevo modelo de gestión de las emergencias", ha elogiado la capacidad de la Junta "para adelantarnos a todas y cada una de las situaciones", por lo que ha dicho a Sanz que "le felicito por la gran labor de gestión de estos días", así como le ha descrito como "una persona experimentada en la gestión de emergencias", antes de elogiar a "los 4.700 hombres y mujeres integrados en el Infoca" y su dotación presupuestaria de 257 millones para 2025, 14 millones más que en 2024.