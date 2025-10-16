Andalucía sigue liderando los índices de pobreza en España

Andalucía continúa liderando las cifras nacionales de pobreza y exclusión, según un informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que recoge que el año pasado alrededor de tres millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión en esta comunidad. El informe refleja una leve mejoría general de los datos en la comunidad andaluza, pero constata que se sitúa en primera posición en cuatro de los cinco indicadores principales: AROPE, Tasa de Riesgo de Pobreza, Pobreza Severa y Baja Intensidad de Empleo en el hogar.

El 35,6% de la población población andaluza está inmersa en ese índice de exclusión que ha mejorado en 1,9 puntos respecto a un año antes. No obstante, es la comunidad autónoma más castigada con una diferencia de casi 10 puntos respecto a la media (25,8%). Según el informe, la desigualdad de género se mantiene como un desafío, puesto que la tasa AROPE femenina alcanza el 37,3 %, frente al 33,9 % de la tasa masculina, consolidando la brecha más alta registrada desde el año 2014.

Por grupos de edad, la población infantil sigue siendo la más afectada, con un 44,9 % de menores en riesgo de pobreza, aunque también se observa una ligera reducción de 2,2 puntos respecto al año anterior. Al igual que sucedía con la tasa AROPE, la pobreza infantil alcanza el 40,5%, mientras la tasa de pobreza entre mujeres es del 30,5%, 2,6 puntos por encima de la masculina (27,9%). La Tasa de Pobreza Severa se mantiene en un 12,8%, el porcentaje más alto del país, un indicador que refleja la proporción de personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes por unidad de consumo, y que permanece estable respecto al año anterior, a pesar de la ligera reducción de la tasa de pobreza general.

Tras años de aproximación entre hombres y mujeres, en 2024 se registra un repunte de la brecha de género, situándose en 13,4% entre mujeres frente al 12,1% entre hombres, lo que evidencia que la pobreza más extrema y estructural sigue afectando con mayor intensidad a las mujeres.

La Carencia Material y Social Severa (CMSS) es el único de los cinco principales de pobreza en el que Andalucía no ocupa el primer puesto, situándose en 2024 en el 10,6%, lo que representa más de 910.000 personas afectadas, una cifra que supone una reducción de 2 puntos porcentuales respecto al año anterior, aunque Andalucía sigue siendo la segunda comunidad con mayor CMSS, solo por detrás de Canarias. Este indicador de carencia mide la privación grave en el acceso al consumo de 13 bienes y servicios esenciales para una participación plena en la sociedad europea, como la alimentación, la vivienda, la educación y el ocio.

Feminización de la pobreza

Al igual que en el resto de los indicadores, la CMSS afecta con mayor intensidad a las mujeres, cuya tasa alcanza el 11,1% frente al 10,1% de los hombres, y entre los niños, niñas y adolescentes, grupo que más mejora este año (-3,8 puntos), aunque sigue presentando la tasa más elevada (13,1%).

En Andalucía, la Baja Intensidad de Empleo (BITH) sigue siendo otro indicador crítico de vulnerabilidad económica, afectando al 12% de la población menor de 65 años, cifra que mantiene a la región como la comunidad autónoma con mayor valor de España.

En términos absolutos, esto supone unas 842.000 personas en hogares con baja actividad laboral, de las cuales 454.000 son mujeres y cerca de 388.000 hombres, incrementándose la brecha de género en 2,1 puntos respecto al año anterior.

De todos los datos se concluye que la feminización de la pobreza sigue siendo una constante en Andalucía, confirmando que las mujeres continúan soportando tasas más elevadas en los principales indicadores de exclusión -AROPE, Pobreza y Pobreza Severa-, lo que refleja una desigualdad estructural que trasciende lo económico.

Brecha norte-sur

Estos datos varían en función del territorio, con tasas de pobreza regionales que duplican la media estatal y una "clara" brecha norte-sur que se mantiene constante con los años. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia presentan los mayores porcentajes de población en riesgo de pobreza. Resulta preocupante para la organización casos como Navarra, Comunitat Valenciana o Castilla y León, que arrastran "un empeoramiento" de las cifras varios años consecutivos.

Aunque se haya constatado el impacto positivo de las políticas sociales aprobadas frente a las últimas crisis, la mejora no alcanza "la intensidad suficiente para proteger a la población que vive en condiciones más precarias". Esto lo pone en evidencia datos como que ocho de cada cien personas en España viven con menos de 644 euros al mes. En este sentido, ha incidido en el hecho de que regiones con mejores datos como Euskadi, Navarra o Illes Balears, aunque la pobreza alcance a menos personas, lo hace con intensidad notable: más del 45% de las personas en riesgo de pobreza en estos territorios viven con menos de esa cantidad.