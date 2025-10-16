Andalucía, la segunda comunidad favorita de los extranjeros para comprar una vivienda

La compraventa de viviendas por ciudadanos extranjeros crece un 2% en España en el primer semestre, con el Reino Unido concentrando el 15,5% de las operaciones realizadas en Andalucía.

La compraventa de vivienda libre en España por parte de extranjeros aumentó un 2% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2024. En el caso de Andalucía, el mercado continúa marcado por el fuerte peso de los compradores no residentes, especialmente los procedentes del Reino Unido, que concentran el 15,5 % de las operaciones, según los datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado.

Tras los británicos, destacan también los ciudadanos de Países Bajos (11,8%) y Bélgica, que mantienen una presencia relevante en el mercado andaluz. Este comportamiento sitúa a la comunidad entre los principales destinos de la inversión extranjera en vivienda, junto con Murcia y las Islas Baleares.

Compradores residentes en España

Por el contrario, entre los extranjeros residentes en España, el protagonismo en Andalucía recae en los compradores marroquíes, que representan casi una de cada cinco operaciones en nuestra comunidad (19,9%), seguidos de los italianos (5'3%) y británicos (12%), con cuotas también significativas.

En definitiva nivel nacional, las nacionalidades con mayor actividad inmobiliaria continúan siendo Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica entre los no residentes, mientras que entre los residentes destacan Marruecos, Rumanía, Italia y Reino Unido.