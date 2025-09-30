Andalucía refuerza la gestión sostenible de sus montes mediante colaboración público-privada

La consejera de Sostenibilidad, Catalina García, con representantes de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), en Madrid, este martes.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha mantenido este martes una reunión en Madrid con la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), donde destacó la importancia de la colaboración público-privada como pilar fundamental para la gestión sostenible de los montes andaluces. Durante el encuentro, García subrayó que la gestión efectiva de estas áreas requiere la corresponsabilidad entre la Administración, los propietarios forestales privados y la sociedad.

"La gestión de los montes andaluces necesita de la corresponsabilidad entre la Administración, los propietarios forestales privados y la sociedad en su conjunto, porque sólo desde esa suma podremos garantizar su conservación y al mismo tiempo su aprovechamiento como motor económico y social de los pueblos", manifestó la consejera. García destacó que Andalucía vive desde 2019 una "nueva etapa forestal" marcada por el reconocimiento de la política forestal como un ámbito propio dentro del Gobierno andaluz, con la creación en 2022 de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad.

Esta nueva estructura administrativa ha supuesto "un cambio real en la forma de escuchar al sector y de dar respuesta a las necesidades históricas que nos venían reclamando los selvicultores", explicó García, quien añadió que Andalucía ha dejado atrás un modelo donde la política forestal quedaba diluida dentro de la política ambiental, para convertirse en un espacio propio alineado con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

Nueva Ley de Montes: adaptando la normativa al siglo XXI

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la futura Ley de Montes de Andalucía, que sustituirá a la normativa vigente de 1992. La consejera destacó el carácter participativo de esta ley, que ha incorporado aportaciones de diversos sectores. "Se trata de una ley muy participada, que ha contado con las aportaciones de agricultores, propietarios, asociaciones, ayuntamientos y diputaciones", señaló García.

La nueva legislación reforzará la protección de los montes, simplificará trámites administrativos, impulsará la certificación forestal sostenible y consolidará la colaboración público-privada a través de entidades selvícolas de colaboración. Además, reconocerá a los montes como motor de desarrollo económico y social, otorgándoles un papel central en la lucha contra el cambio climático y la desertificación.

Programa de Impulso a los Aprovechamientos de Madera

García puso especial énfasis en el Programa de Impulso a los Aprovechamientos de Madera, iniciativa que está marcando un antes y un después en la política forestal andaluza. "Hemos recuperado un recurso que estaba infrautilizado y lo hemos convertido en motor de desarrollo económico, de empleo verde y de conservación de los montes", afirmó la consejera.

La responsable autonómica recordó que en la década de los ochenta se extraía en Andalucía más de un millón de metros cúbicos de madera anualmente, mientras que en los últimos años apenas se alcanzaban los 50.000. El programa ha iniciado una movilización ordenada y sostenible de estos recursos, alineada con el Plan Forestal Andaluz Horizonte 2030.

Apoyo a propietarios forestales privados

Durante el encuentro, García resaltó el firme apoyo de la Junta a los propietarios forestales privados, que poseen más del 75% de la superficie forestal andaluza. "Más de tres cuartas partes de la superficie forestal andaluza pertenece a manos privadas, y nuestro deber como Administración es fomentar e incentivar su gestión sostenible", declaró.

La Junta tiene previstas ayudas por valor de 56,8 millones de euros hasta 2027 para la gestión de montes privados, destinadas tanto a la prevención de incendios como a inversiones de carácter ambiental. Estas medidas pioneras reconocen el papel fundamental de los selvicultores privados en la conservación forestal.

Bioeconomía forestal y ganadería extensiva

Otro de los asuntos abordados fue el papel de la bioeconomía forestal como motor de desarrollo rural. Con más de 4,5 millones de hectáreas forestales, Andalucía cuenta con un capital natural único que la sitúa en condiciones de liderar un modelo de bioeconomía sostenible.

La consejera destacó que productos forestales como la madera, el corcho, la biomasa, la piña o la resina forman parte de una cadena de valor que genera empleo local y contribuye a fijar población en zonas con riesgo de despoblación. Este modelo se alinea con las estrategias forestales española y europea.

En materia de ganadería extensiva, García defendió su integración como herramienta de gestión de los montes: "Hemos apostado por la integración de los usos silvopastorales porque reducen la carga de combustible vegetal, previenen incendios, conservan razas autóctonas y generan empleo en el medio rural". La consejera también resaltó el papel de la selvicultura adaptativa para hacer frente a los efectos del cambio climático.