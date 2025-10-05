Por Andalucía pide revisar los cribados de cáncer de colon y cuello de útero

La coalición Por Andalucía ha añadido un elemento más a la crisis originada por los retrasos en el programa de cribado de cáncer de mama en la comunidad autónoma, después de que esta semana se conociera que más de dos mil mujeres podrían esperar hasta un año para acceder a pruebas complementarias tras obtener resultados no concluyentes en sus mamografías. Ante este escenario, la formación ha exigido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) una revisión urgente de los programas de detección precoz de cáncer de colon y cuello de útero, con el objetivo de evitar que se repitan las mismas deficiencias y garantizar la salud de todas las personas participantes.

La portavoz, Inmaculada Nieto, ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de falta de transparencia y de ofrecer versiones contradictorias sobre la gestión de esta crisis "¿Cómo puede ampliarse el cribado de mama a más mujeres si al mismo tiempo se reconoce que quienes ya tienen sospechas de cáncer deben esperar hasta un año para confirmar el diagnóstico? Esto no es solo negligencia, es una irresponsabilidad que pone vidas en riesgo", ha advertido.

Desde que salieron a la luz los testimonios de mujeres afectadas, tanto la Consejería de Salud como Moreno Bonilla han dado explicaciones contradictorias, e incluso falsas, según Nieto. "Primero negaron retrasos superiores a un mes, luego dijeron desconocerlos y llegaron a afirmar que revisar las historias clínicas era ilegal. Estas declaraciones demuestran un absoluto desprecio hacia las mujeres andaluzas y su derecho a una atención sanitaria digna".

Las cifras oficiales muestran la magnitud de los cribados en Andalucía: en 2024, el programa de cuello de útero alcanzó a 58.875 mujeres de entre 25 y 65 años, mientras que el cribado de cáncer de colon incluye a más de 2,3 millones de personas de 50 a 69 años, con una participación del 40,6% (casi un millón de personas).

Por Andalucía considera que la reciente ampliación del rango de edad en el cribado de mama es solo una “maniobra propagandística" que busca tapar las carencias del sistema. “No necesitamos más anuncios publicitarios, sino explicaciones claras, responsabilidades asumidas y atención inmediata a todas las mujeres con pruebas sospechosas. Estamos hablando de salvar vidas”, recalcó Nieto.

La coalición reclama una revisión exhaustiva e inmediata de las historias clínicas de las personas que participan en los programas de colon y cuello de útero, así como transparencia total sobre el número real de afectadas y los tiempos de espera. Además, exige reforzar los recursos sanitarios y depurar responsabilidades para evitar nuevas demoras y garantizar una atención ágil y de calidad.