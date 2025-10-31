Andalucía levanta este sábado las restricciones por riesgo extremo de incendio: barbacoas y quemas agrícolas vuelven a permitirse

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha activado este sábado, 1 de noviembre de 2025, el periodo de "riesgo bajo" de incendios forestales después de haber prolongado durante quince días adicionales la fase de riesgo alto. Esta decisión, que inicialmente debía finalizar el 15 de octubre, se extendió debido a las altas temperaturas que se han registrado en la comunidad autónoma durante esta segunda quincena.

Según han confirmado fuentes del Plan Infoca a la agencia Efe, este periodo de riesgo bajo estará vigente hasta el próximo 30 de abril de 2026, momento en que se elevará nuevamente al nivel medio. Posteriormente, a partir del 1 de junio se volverá a activar el nivel de riesgo alto, siguiendo el calendario habitual de prevención de incendios forestales en la región andaluza. Esta medida forma parte del protocolo anual que la administración autonómica implementa para adaptarse a las condiciones climatológicas y el estado de la vegetación.

Es importante recordar que el pasado 15 de octubre de 2025, cuando estaba previsto que se activara el periodo de transición de 15 días con riesgo medio, el consejero Antonio Sanz anunció la decisión de mantener todas las restricciones que se pusieron en marcha durante la fase de riesgo extremo, que había comenzado el 1 de junio. En aquella ocasión, el responsable autonómico justificó la medida señalando que las temperaturas continuaban siendo "muy altas todavía" y que tanto la ola de calor como el riesgo derivado del combustible forestal con alta temperatura aconsejaban actuar con prudencia.

Cambios en las restricciones y actividades permitidas

Con la entrada en vigor del periodo de riesgo bajo a partir de hoy, se produce un importante cambio en las restricciones que afectan a diversas actividades en entornos naturales. A diferencia de lo que ocurría durante el periodo de riesgo alto/medio, desde este 1 de noviembre quedan permitidas la realización de barbacoas, incluso en zonas habilitadas para ello, las quemas agrícolas y la circulación de vehículos a motor por espacios forestales y zonas de influencia forestal. No obstante, las autoridades insisten en que todas estas actividades deben realizarse siempre con las debidas precauciones para evitar cualquier conato de incendio.

Durante la fase anterior, estas actividades estaban mucho más limitadas y solo se permitían en establecimientos turísticos y restaurantes rurales que contasen con la debida autorización. También estaba permitida la preparación de alimentos en campamentos infantiles o el uso de calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo, siempre bajo estrictas medidas de control. La flexibilización de estas restricciones no implica, sin embargo, que se pueda bajar la guardia en materia de prevención.

La Junta de Andalucía ha querido subrayar que, a pesar de la reducción del nivel de riesgo, durante todo el año se mantienen activos retenes de vigilancia y personal del Plan Infoca, así como los medios técnicos necesarios para poder actuar con rapidez ante cualquier incendio que pudiera producirse. Esta estructura permanente de prevención y respuesta inmediata resulta fundamental para minimizar los daños potenciales en caso de que se declare un fuego forestal.

El Plan Infoca

El Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) constituye uno de los dispositivos más importantes de España en materia de lucha contra incendios forestales. Con más de 4.500 profesionales durante la época de mayor riesgo, el dispositivo andaluz gestiona la protección de más de 4,3 millones de hectáreas de superficie forestal, lo que representa aproximadamente el 50% del territorio de la comunidad autónoma.

El sistema de niveles de riesgo establecido por el Plan Infoca se adapta a las condiciones climatológicas y al estado de la vegetación a lo largo del año. Así, se establecen cuatro niveles diferentes: bajo, medio, alto y extremo. Cada uno de ellos conlleva distintas restricciones y medidas preventivas, siendo el nivel extremo el que implica las limitaciones más severas en cuanto a actividades permitidas en el medio natural.

Durante 2024, Andalucía registró un total de 483 incendios forestales, que afectaron a unas 2.800 hectáreas de superficie. Estas cifras, aunque preocupantes, representaron un descenso respecto a los datos de años anteriores, lo que demuestra la eficacia de las medidas preventivas y del sistema de vigilancia y extinción. No obstante, los expertos advierten que el cambio climático está provocando un aumento de las temperaturas y una reducción de las precipitaciones que incrementan el riesgo de incendios.

¿Qué implica cada nivel de riesgo de incendios?

El sistema de niveles de riesgo establecido por la Junta de Andalucía determina qué actividades están permitidas y cuáles prohibidas en cada momento del año. Durante el periodo de riesgo bajo, que comienza hoy, se permite la realización de barbacoas en zonas habilitadas, las quemas agrícolas controladas y la circulación de vehículos a motor por espacios forestales, siempre con las debidas precauciones.

En el nivel medio, que estará vigente desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo de 2026, se incrementan las restricciones, quedando prohibidas determinadas actividades o limitándose a horarios específicos. Ya en el nivel alto, que se extenderá del 1 de junio al 15 de octubre del próximo año, las limitaciones son mucho más estrictas y afectan a un mayor número de actividades potencialmente peligrosas.

Finalmente, existe un nivel extremo que puede declararse en momentos puntuales cuando las condiciones meteorológicas son especialmente adversas, con temperaturas muy elevadas, baja humedad relativa del aire y fuertes vientos. En estas situaciones, las restricciones son máximas y pueden incluir el cierre temporal de determinados espacios naturales para evitar cualquier riesgo.

Los expertos en prevención de incendios forestales recomiendan a la ciudadanía extremar las precauciones durante todo el año, incluso en los periodos de riesgo bajo como el que comienza hoy. Acciones tan sencillas como no arrojar colillas o vidrios en entornos naturales, evitar realizar quemas sin los permisos correspondientes o no utilizar herramientas que puedan generar chispas en zonas con vegetación seca pueden contribuir significativamente a reducir el riesgo de incendios.

Precaución

Los estudios científicos más recientes apuntan a que el cambio climático está provocando un aumento en la frecuencia y severidad de los incendios forestales en toda la cuenca mediterránea, incluida Andalucía. El incremento de las temperaturas medias, la mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor y la reducción de las precipitaciones están creando condiciones cada vez más favorables para la propagación del fuego.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en los últimos cinco años la temperatura media en Andalucía ha aumentado aproximadamente 1,2°C respecto a los valores registrados a mediados del siglo XX. Este incremento, que puede parecer moderado, tiene un impacto muy significativo en el estado de la vegetación y en su grado de combustibilidad.

Por este motivo, a pesar de que comienza el periodo de riesgo bajo, las autoridades insisten en la necesidad de mantener una actitud responsable y preventiva durante todo el año. La colaboración ciudadana resulta fundamental para evitar situaciones de riesgo y para detectar rápidamente cualquier conato de incendio, permitiendo así una actuación temprana que minimice los daños potenciales.