Andalucía insiste en una carta al Gobierno en la reforma de la financiación

La Junta no parece dispuesta a adejar escapar una sola oportunidad en recordar al Gobierno su posición sobre la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. De nuevo en boca de la consejera de Hacienda, Carolina España, el Ejecutivo ha escogido la vía epistolar para exponer al Ministerio "que lo que Andalucía necesita y lo que el resto de comunidades autónomas necesitan es una reforma del sistema de financiación. No tiene sentido hacer una reasignación de pasivos contables que no supone ingresos adicionales para nuestra comunidad autónoma".

"No vamos a ser cómplices de las cesiones que se le hacen permanentemente al independentismo, porque esto es una concesión y un compromiso que se le hizo a Esquerra Republicana para que apoyara la investidura del presidente del Gobierno", ha añadido España quien también ha insistido en que "la quita de deuda propuesta por la ministra de Hacienda no soluciona ningún problema, "por lo menos en Andalucía", región que, según la consejera "no tiene ningún problema de deuda, tiene un problema de financiación".

Desde la Junta no se entiende el Ejecutivo nacional haga una propuesta de condonación y no haga una propuesta de reforma del sistema de financiación, "porque con la condonación únicamente mejoraría algo la solvencia financiera de las comunidades autónomas, que no es el caso de Andalucía, porque tiene una solvencia financiera bastante elevada que les permite salir a los mercados, no dependemos de la financiación del gobierno de España, a nosotros las entidades financieras nos prestan, cosa que no ocurre con el resto de comunidades autónomas".

En este punto ha insistido en que "lo que necesitamos es financiación, euros, contantes y sonantes, dinero para poder financiar los servicios públicos cuya competencia es de las comunidades autónomas: la sanidad, la educación y la dependencia". La consejera andaluza de Hacienda ha insistido en señalar que el último sistema de financiación "es lesivo con Andalucía que pierde cada año 1.522 millones de euros, cada año recibimos 1.522 millones de euros menos que la media de comunidades autónomas, por lo tanto pedimos lo mismo que se pedía cuando la señora actualmente ministra era consejera en Andalucía, pedimos que se reforme el sistema y pedimos un fondo transitorio que compense la infrafinanciación de Andalucía".

Sin Montero

España ha dicho respecto a la reunión técnica del próximo miércoles para analizar la condonación de la deuda que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "cuando tiene que negociar algo con el independentismo ella se jacta de que negocia ella, sin embargo, en este caso mandan a los técnicos a reunirse con las comunidades autónomas".

La consejera ha pedido a Montero y su departamento "que se ponga las pilas, que se ponga a trabajar", y ha pedido que en esta semana propongan una reforma del sistema de financiación. "La condonación de la deuda sólo se la ha pedido sus socios independentistas, no se la ha pedido ninguna comunidad autónoma, porque eso no nos resuelve el problema, no nos llega financiación con esa reasignación de la deuda". También ha insistido en pedir a Montero "que sea coherente con lo que ella misma pedía cuando era consejera y que por lo tanto atienda las necesidades de Andalucía. A Andalucía no le sirve la condonación, Andalucía necesita una reforma del sistema".

España sostiene que "no se entiende" que se haga una condonación y no se haga una reforma del sistema: "Dentro de un año vamos a estar todas las comunidades exactamente igual, porque el sistema no nos permite atender los servicios públicos como tendríamos que hacerlo desde Andalucía", ha sostenido. Se ha mostrado crítica al señalar que "es muy fácil, en los presupuestos, igual que se le atiende al independentismo con los Rodalíes, con los jueces, con todas las cuestiones, ahora la inmigración también, con la condonación de la deuda... es muy fácil: a Andalucía hay que meter en presupuesto 1.522 millones de euros cada año para compensarla y luego reformar el sistema para que la comunidad autónoma no esté por debajo de las demás comunidades autónomas".

A lo que ha añadido que "ahora mismo Andalucía está agraviada, maltratada y atacada por un Gobierno que no es capaz de cumplir lo mismo que aprobó en el año 2018, reforma del sistema de financiación y fondo transitorio de nivelación".

La consejera ha vuelto a decir que Andalucía no necesita la condonación de la deuda, "que no nos resuelve el problema", sino que el Gobierno "cumpla con su obligación", que ha dicho que es constitucional respecto a que tiene que presentar cada año los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso "y ya vamos camino de año y medio sin presupuestos, prorrogando, es un incumplimiento constitucional el no presentarlo".

"Este Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a incumplir la Constitución y esto es muy grave porque si no tenemos presupuestos ni para las comunidades autónomas ni para los ayuntamientos hay muchas partidas presupuestarias como la dependencia que vemos como cada año en Andalucía nos faltan 200 millones de euros que tendrían que llegar del Gobierno de España de los PGE", ha concluido.