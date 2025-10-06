Andalucía encabeza las cifras de violencia machista en España: más de 27.000 mujeres bajo protección policial

Andalucía continúa a la cabeza a la cabeza de la violencia machista en España, con 27.257 casos activos de mujeres bajo protección policial, según los últimos datos del Sistema VioGén del Ministerio del Interior. Por su parte, a nivel nacional, Interior contabiliza hasta 104.981 mujeres víctimas de violencia de género, y más de la mitad —54.163 casos— tienen menores a su cargo. Detrás de estas cifras hay miles de niñas y niños en riesgo de sufrir violencia vicaria, dado que más de 1.400 menores que también están directamente amenazados por los agresores de sus madres.

La mitad son madres

La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes y adultas, en plena edad laboral y de crianza: casi 49.000 tienen entre 31 y 45 años, y otras 26.000 entre 18 y 30. Un perfil que desmiente el mito de que la violencia machista afecta solo a ciertos contextos o generaciones.

En los casos más graves, 18 mujeres están en riesgo extremo y 987 en riesgo alto. Detrás de cada nivel de alerta hay una historia de control, de agresiones o de amenazas que exige respuesta inmediata. En los casos con menores, Interior advierte de una “especial combinación de indicadores” que multiplica la probabilidad de que la violencia se extienda a los hijos e hijas o derive en agresiones muy graves o letales.

Los datos demuestran que la violencia machista es una cuestión de Estado. Las cifras bajan levemente respecto al mes anterior, pero la magnitud del fenómeno exige políticas sostenidas en el tiempo: educación en igualdad, refuerzo de los recursos públicos, protección real para las víctimas y sus hijos, y un compromiso social que eduque en feminismo e igualdad.

Diez mujeres asesinadas en Andalucía en lo que va de año

Se trata de unas cifras que se dan a conocer cuando el ministerio está estudiando en el día de hoy como asesinato machista la muerte de una mujer de 45 años en Formentera, mientras ha confirmado el asesinato de Eva, una mujer de 83 años en Marbella. Con ambas, suman un total de 30 mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de año.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado hoy el último asesinato machista, que eleva a 10 el número de víctimas en Andalucía desde que comenzó el año. Fernández, que ha trasladado su pésame a familiares y amigos de las víctimas, ha puesto el foco en “los mensajes que continuamente están presentes en la vida cotidiana, en las redes sociales o incluso en los discursos políticos negando la existencia violencia machista o blanqueándola con el único objetivo de arañar votos, menospreciando la vida de las mujeres y niños que la padecen a diario y aislando a quienes intentan buscar en las administraciones y en la sociedad una salida”.