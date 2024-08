Andalucía dispondrá de 8.500 millones en fondos europeos hasta el año 2027

La consejera de Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, explica a este diario que está teniendo dificultades para certificar estos fondos estructurales porque las aplicaciones informáticas no están aún disponibles. “El Gobierno andaluz no puede para de ejecutar estos fondos. Porque son fundamentales para nuestra economía. El acuerdo de asociación de España no se firmó hasta mediados de 2022, cuando el marco empezó en 2021.Y esto retrasa todos los documentos programáticos que tienen que hacer las comunidades para poder invertir los fondos. Nosotros nos hemos ido adelantando porque Andalucía no va a dejar sin gastar ni un euro”.