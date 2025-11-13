Andalucía convocará 3.000 interinidades de Enfermería y 2.558 nuevas plazas en la OPE 2025

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) dispondrá de una nueva bolsa de empleo "antes de que finalice el año". Además, ha asegurado que se alcanzará un acuerdo con los distintos sectores implicados para establecer un nuevo sistema de baremación.

Sanz ha hecho este anuncio durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz, en respuesta a la diputada socialista Ángeles Ferriz. La parlamentaria había reclamado al consejero que "restituya" las baremaciones ya realizadas, que, según ha denunciado, han afectado especialmente al personal de Enfermería. Ferriz ha cifrado en unas 4.000 las enfermeras que habrían sido “expulsadas” de la bolsa de empleo por los cambios introducidos.

El consejero ha aprovechado su intervención para ofrecer lo que ha calificado como “buenas noticias”. En concreto, ha avanzado que antes de que termine noviembre se convocarán 3.000 interinidades para el personal de Enfermería, a las que se sumará la contratación de 1.076 profesionales más. Además, la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025 incluirá 2.558 nuevas plazas para este colectivo. "Gracias, señora Ferriz, por hacerme esta pregunta, porque me permite dar buenas noticias", ha reiterado Sanz.

Por su parte, la diputada socialista ha reprochado a la Junta su "falta de transparencia" en la gestión de la bolsa de empleo y ha denunciado la "imposición" de una baremación que, según ha dicho, se ha convertido en una "pesadilla" para los profesionales sanitarios debido a los cambios introducidos. "Le pido un poco de humanidad y que se comprometa a restituir la baremación anterior. Cuiden a quienes nos cuidan", ha concluido Ferriz.