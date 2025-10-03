Andalucía ampliará el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 75 años

La Junta de Andalucía ha anunciado una ampliación significativa del programa de cribado de cáncer de mama, que a partir de 2027 incluirá a todas las mujeres andaluzas con edades comprendidas entre los 45 y los 75 años. Hasta ahora, la prueba se realizaba a mujeres entre 48 y 71 años, tras una ampliación previa del rango, que inicialmente abarcaba sólo a mujeres de 50 a 65 años.

El anuncio llega en un contexto de creciente preocupación social por supuestas deficiencias en el seguimiento de los casos con resultados dudosos, denunciadas por mujeres afectadas y asociaciones como AMAMA (Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama), que han criticado la falta de información y acompañamiento en estos procesos.

Uno de los principales reproches ha sido que a muchas mujeres con resultados no concluyentes no se les informaba desde el primer momento de que sus mamografías requerían vigilancia clínica. La citación para una revisión llegaba meses después, sin aviso previo, lo que provocaba situaciones de sorpresa, ansiedad e incertidumbre entre las pacientes.

Mientras, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continúa llamando a las 2.000 mujeres que, reconocen desde la Administración, no habían recibido el resultado de su mamografía. La Junta de Andalucía reconoce en un escrito al que ha tenido acceso este periódico que el protocolo "era incompleto" y que lo han "mejorado". Admiten que "ha podido faltar información" a estas mujeres, pero que "su caso estaba en seguimiento clínico por un equipo de radiólogos".

“Hasta ahora, por una práctica habitual en todo el país, no se comunicaba el seguimiento clínico en los casos de pronóstico dudoso para no generar una falsa alarma, ya que el 98% de esas pruebas resultan finalmente negativas", explican desde el Gobierno andaluz en dicho escrito. "Sin embargo, a partir de ahora se informará a las pacientes desde el primer momento, aunque la revisión se programe con meses de antelación", añade literalmente el documento.

La Junta defiende, igualmente, que programa andaluz de detección precoz de cáncer de mama ha experimentado una importante expansión desde 2019. "El número de pruebas ha aumentado un 67% con respecto al último año del anterior gobierno socialista, pasando de 290.000 a casi 485.000 mamografías anuales. Sólo en 2024 se detectaron más de 2.100 casos de cáncer gracias al cribado", admiten desde el Gobierno andaluz que detallan que la inversión en equipos de diagnóstico y tratamiento oncológico ha crecido de forma exponencial. Entre 2014 y 2018 se destinaron 29,9 millones de euros, frente a los 157,4 millones entre 2019 y 2023, lo que representa un aumento del 426%.

Asimismo, fuentes del SAS remarcan que, con este objetivo, se han adquirido los mamógrafos con tomosíntesis que facilitan el diagnóstico en mujeres más jóvenes. "Durante 2023 se adquirieron 28 mamógrafos, de los que 26 con tomosíntesis, que supuso una inversión total de 7.334.910 euros. Y en 2024, se adquirieron otros 17 mamógrafos, todos ellos con tomosíntesis, por un importe total de 3.338.946,65 euros. Esto ha permitido bajar ya a 49 años. En 2026, se llegará a los 48-47. Y en 2027, a los 45", confirman las fuentes consultadas.

El Gobierno andaluz insiste en que su programa de cribado "funciona igual o mejor que en el resto de España", y señala que los casos denunciados "siempre han estado bajo vigilancia médica", aunque reconoce que ha podido faltar información en el proceso. No lo ven así las asociaciones de pacientes que insisten en que no sólo importan los recursos, sino cómo se gestiona la comunicación y el acompañamiento a las mujeres durante el proceso. Amama ha pedido "mayor sensibilidad institucional y transparencia", y reclama que se escuche a las mujeres afectadas para evitar que se repitan situaciones de angustia.

Nuevos programas de cribado en marcha

La Junta, por su parte, remarca su apuesta por nuevos programas de cribado para otros tipos de cáncer en marcha. Son el caso del cáncer de colon, activo desde 2023, para toda la población de entre 50 y 69 años, con la participación del 40,6% de los convocados. En 2024 se realizaron 362.260 pruebas de sangre oculta en heces y más de 5.000 colonoscopias, con 73 cánceres detectados y 764 lesiones de alto riesgo identificadas.

También se ha comenzado a implantar el cribado de cáncer de cuello de útero. El año pasado se invitó a 58.875 mujeres entre 25-29 y 60-65 años, y el plan es extenderlo de forma progresiva a toda la población femenina de 25 a 65 años.

En paralelo, la cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), principal causante del cáncer de cuello uterino, ha alcanzado un 92% entre las adolescentes y un 32,8% entre los varones adolescentes.