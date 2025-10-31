Andalucía activa el Plan de Alta Frecuentación para afrontar el incremento de infecciones respiratorias

Andalucía se prepara para el incremento de infecciones respiratorias propio de los meses fríos. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció este viernes en comisión parlamentaria la puesta en marcha del Plan de Alta Frecuentación (PAF) 2025-2026 del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una estrategia que estará activa hasta el 15 de marzo y que busca "minimizar el impacto de las infecciones respiratorias durante la temporada de otoño-invierno".

El titular de Sanidad destacó que el plan pretende garantizar una atención eficaz y segura, especialmente a la población más vulnerable, mediante una actuación coordinada entre Atención Primaria, Atención Hospitalaria y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

"Queremos asegurar una atención eficaz y segura, mediante una estrategia coordinada que contempla acciones de prevención, detección temprana y reorganización de recursos en todos los niveles asistenciales", subrayó Sanz durante su intervención.

El PAF recoge medidas y protocolos de actuación que abarcan desde la prevención y detección precoz de casos sospechosos, con especial atención a la vacunación y la vigilancia epidemiológica, hasta la reorganización de recursos humanos y asistenciales ante posibles picos de demanda. También contempla la activación de actuaciones específicas adaptadas a diferentes escenarios.

El plan incorpora un sistema de monitorización y seguimiento coordinado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud (DGASyRS) del SAS. Este sistema permite detectar de forma temprana las situaciones de alta demanda asistencial y ajustar la actividad de los centros mediante una gestión más eficiente de los recursos.

Los hospitales y centros de salud comenzarán a monitorizar indicadores clave, como el número de urgencias atendidas, los tiempos de espera, el porcentaje de ocupación de camas o las derivaciones entre niveles asistenciales.

El incremento de las urgencias hospitalarias servirá como criterio central para activar las distintas fases de alerta, clasificadas en cuatro niveles: Fase 0 (normalidad), Fase 1 (estabilidad), Fase 2 (aumento moderado) y Fase 3 (aumento sostenido). Cada una contempla medidas específicas que incluyen reuniones diarias de seguimiento, coordinación entre niveles asistenciales y reorganización de los recursos humanos.

Refuerzo en Atención Primaria y vacunación

En el ámbito de la Atención Primaria, el PAF establece un protocolo de actuación común para los centros de salud, que impulsa la coordinación permanente entre profesionales, el refuerzo de la cobertura vacunal y la promoción del uso adecuado de los recursos asistenciales. También se potenciará la atención domiciliaria, especialmente a través del personal de enfermería.

El consejero destacó que el Plan de Alta Frecuentación “persigue proteger la salud pública y garantizar la capacidad de respuesta del sistema sanitario andaluz, manteniendo la calidad asistencial durante los meses de mayor presión”.

La iniciativa forma parte del compromiso de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de fortalecer un sistema sanitario ágil, sostenible y centrado en las necesidades de la ciudadanía.