El uso de la mascarilla en la calle divide a los andaluces

Una semana ya sin obligación de protegernos con mascarillas en la calle... y dos días consecutivos de repunte de casos en Andalucía, que estrena el mes de julio con los peores datos de nuevos contagios de los últimos tres meses.

Habrá que esperar aún unos días para confirmar el efecto que la retirada de la protección está teniendo en la incidencia de casos desde que ha dejado de ser obligatoria.

En todo caso, parece que los andaluces no van a renunciar a su uso en exteriores, a juzgar por los resultados de nuestra encuesta, incluso una cuarta parte de ellos seguirán usándola en todo momento hasta que se garantice la inmunidad de rebaño.

En conjunto, la gran mayoría de las personas que han participado en el sondeo, un 75%, asegura que tiene intención de ponerse la mascarilla en situaciones en las que no está obligado a ello y solo una cuarta parte afirma que no volverá a hacerlo a no ser que vuelva a imponerse.

Actualmente, y desde el 26 de junio, la normativa establece que no hace falta ponérsela si se puede mantener la distancia de seguridad (metro y medio), pero habrá que tener siempre una mascarilla a mano por si no se dan esas condiciones y hay que utilizarla.

División de opiniones

Ante ello, los andaluces han decidido actuar de la siguiente manera: el 25% de los encuestados no volverán a usarla en la calle excepto cuando sea obligatoria. El resto, mantendrá su uso en los espacios públicos abiertos en casi todo momento, pero actuarían de diferente forma, según los supuestos: un 30% de los participantes afirma que se protegerá con ella en espacios al aire libre que estén concurridos, haya o no distancia; sin embargo, no la usará, por ejemplo, cuando esté realizando deporte. Esta es la opción más elegida.

Un 26% asegura que solo dejará de ponérsela cuando se alcance la inmunidad de grupo frente a la covid-19 y solo un 18% declara su intención de abandonar su uso únicamente en zonas con el mínimo riesgo de contagio.