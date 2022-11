Más de 178.000 andaluces han recibido ayudas del Gobierno contra la inflación

La ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno de España para mitigar el impacto de la inflación ha beneficiado ya a 178.814 personas en toda Andalucía, lo que ha supuesto un desembolso de más de 35 millones y medio de euros por parte de la Agencia Tributaria en la comunidad. La Delegación del Gobierno en Andalucía ha informado de que los destinatarios de esta iniciativa han sido trabajadores, autónomos y desempleados que residen en hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supera los 43.196,4 euros.

Entre ellos no se encuentran los pensionistas y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que han sido excluidos al ser colectivos beneficiados de otras medidas aprobadas por el Gobierno como el incremento de un 15 % de las pensiones no contributivas y del IMV. Así, el objetivo de esta ayuda de un único pago de 200 euros, recogido en el Real Decreto-ley 11/2022 del 25 de junio, se centra en paliar los efectos del encarecimiento de precios en las rentas bajas que no se beneficiaban de normativas anteriores.

El plazo para solicitar esta ayuda concluyó el pasado 30 de septiembre y el decreto establece un margen hasta final de año, superado el cual el solicitante puede considerar denegada la solicitud si a esa fecha no ha recibido el pago.

Esta ayuda se enmarca en el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la inflación en la mayoría social del país, la cual ya ha permitido movilizar 35.000 millones de euros y se ha unido a otras iniciativas como la rebaja de impuestos de 10.000 millones de euros mediante la reducción del IVA del gas o de la luz.