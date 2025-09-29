Los andaluces se lo piensan menos para solicitar un divorcio o una separación

A la hora de analizar las cifras de las separaciones matrimoniales entre los andaluces el año pasado, dos datos contradictorios dificultan su valoración; de un lado, las rupturas matrimoniales se incrementaron respecto al año anterior; de otro es la décima cifra más baja desde que hay registros. No obstante, la tasa de divorcios en Andalucía por cada mil habitantes, está entre las mayores de todas las comunidades autónomas.

Así al menos lo determina los datos contenidos en la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística que confirma que el número de separaciones y divorcios en Andalucía aumentó en 2024 hasta los 15.382 casos, un 10,17% más respecto al año anterior. Esta cifra supera los 13.817 casos de 2023, pero no los 15.590 de 2022 y los 17.110 de 2021. Asimismo, se contabilizaron un total de 803 separaciones frente a las 698 registradas en 2023, esto es, un 44% menos. La comunidad registra el 17,7% de los divorcios en España, que fueron 86.595 casos.

Según esas mismas cifras los 14.579 divorcios registrados en 2024 es la décima cifra más baja de toda la serie histórica de registros, que comenzó en 2013, y que registró en 2017 su cifra más alta (17.437) y en 2023 la más baja (13.119).

Por provincias, en Sevilla se registraron un total de 3.374 divorcios en 2023, seguida de Málaga con 3.022, Cádiz con 2.199, Granada con 1.619, Córdoba con 1.358, Almería con 1.101, Jaén con 961 y, por último, Huelva con 945.

En cuanto a las separaciones, también Sevilla encabeza el ranking de las provincias andaluzas con 196, a la que sigue Cádiz con 152, Granada con 114, Málaga con 110, Córdoba con 86, Jaén con 54, Huelva con 46 y Almería, donde se han registrado 45 separaciones a lo largo del año pasado.

En lo que se refiere a la duración del matrimonio, en Andalucía se contabilizaron 18 separaciones en enlaces de menos de dos años en 2024; 178 en los que han durado de dos a nueve años; y de diez a más años se produjeron 608 separaciones. Cabe recordar que en 2023 fueron nueve de menos de dos años de duración; 149 entre dos y nueve; y 541 de diez a más años, lo que refleja un mayor número de separaciones cuando el matrimonio tiene una mayor duración. En siete de las ocho provincias, la duración más frecuente estuvo entre los cinco y los ocho años. La excepción entre todas ellas fue Huelva, donde el periodo más frecuente entre las parejas que se divorciaron llegó a los 15 años.

La edad promedio de los cónyuges que vieron romperse su relación en Andalucía fue de 48,2 años. En el caso de los hombres esa media se eleva a los 49,4 años, mientras que en el caso de las mujeres es de 47 años.

Otro de los aspectos analizados por el INE habla del tipo elegido para la disolución. El año pasado, 11.218 casos lo fueron por lo no contencioso, es decir, con acuerdo entre ambos cónyuges, mientras que en 3.361 se decantaron porque fuera un contencioso quien decidiera los términos del mismo.

El número de divorcios por cada mil habitantes en Andalucía llegó a 1,8,es decir dos décimas más que un año antes y es la misma que la media nacional. Destacan en este capítulo Cádiz y Córdoba (1,9) y en el otro extremo Almería y Jaén (1,5 y 1,6 respectivamente). La duración media de los matrimonios rotos en la comunidad autónoma llegó a los 16,9 años, con Jaén claramente por encima del resto ya que se llegó a los 19 años, mientras que en Málaga apenas se alcanzaron los 16,2 años.

Por último cabe destacar que el 91,9% de las rupturas matrimoniales se enfrentaban a ella por primera vez. El 46,6% de los casos eran parejas sin hijos. En el caso de haberlos, casi en un 56% de las separaciones, la custodia de los mismos se concede a la madre, mientras que en el caso de los padres apenas se llega al 3%; las restantes fueron custodias compartidas.