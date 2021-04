El juez amplía un año la investigación a Serrano por el presunto fraude de subvenciones

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano por un presunto fraude de subvenciones, tras haber recibido una ayuda de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria para construir una fábrica de pellets en Niebla, ha ampliado la investigación durante un año, por lo que ha fijado el plazo máximo para la finalización de la instrucción de este procedimiento en el día 6 de abril de 2022.

El magistrado ha atendido de esta forma a la petición realizada por la acusación popular que ejerce el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y la Fiscalía de Sevilla, que habían solicitado la ampliación de la investigación por las ayudas a la empresa Bio Wood Niebla por otros seis meses.

En un auto fechado ayer, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor concluye que una vez analizada la causa y de conformidad con lo solicitado resulta "procedente la elevación del plazo de duración de la instrucción de las presentes diligencias, habida cuenta de que se aprecian la existencia de los requisitos contemplados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), procediendo la elevación del plazo de duración de la instrucción a seis meses".

Sin embargo, en la parte dispositiva del auto, el juez decreta el plazo máximo para la finalización de la investigacion en "un año" a contar desde la fecha de esta resolución, es decir, el 6 de abril de 2022.

La Fiscalía recuerda en un escrito presentado en el juzgado que la causa se inicio el 21 de julio de 2020 y que hasta la fecha "no se han practicado las diligencias de investigación solicitadas por el fiscal debido al cambio en el juzgado competente a raíz de la renuncia al acta de diputado del Parlamento de Andalucía del querellado Francisco Serrano" y también por "circunstancias ajenas a la voluntad del juzgado de instrucción (cuestiones de salud pública)", en alusión a la pandemia del coronavirus. La Fiscalía añade que, según el artículo 324 de la Lecrim, el plazo general para la instrucción de las causas en trámite es de 12 meses, "siendo previsible que la investigación haya de prolongarse más allá de dicho periodo", por lo cual ha solicitado la prórroga por otros seis meses a contar desde el 21 de julio de 2021.

En ese mismo escrito, la Fiscalía se opone a la imputación de la mujer y la hija de Serrano por presunto alzamiento de bienes, tal y como adelantó este periódico, al estimar que la citación de la mujer y de la hija es "prematura", dado que por el momento ni se ha practicado la declaración judicial del ex líder de Vox -que declarará en mayo-, por lo que aún no se ha determinado el grado de participación y conocimiento que Francisco Serrano tiene de los hechos. De hecho, Serrano asegura que fue víctima de un engaño de sus ex socios, a los que ha denunciado.

La Fiscalía considera además que el delito de alzamiento no tiene por qué estar en conexión con el fraude de subvenciones que se investiga en este juzgado, dado que los familiares serían cooperadores necesarios del delito -en el supuesto que se acreditase el alzamiento por parte de Serrano- y este otro delito podría incluso ser investigado en otra causa distinta.