"En pie de guerra" el alumnado del IES de Guillena con una protesta y estudiantes sin entrar por el calor

El alumnado del Instituto de Educación Secundaria (IES) El Molinillo de Guillena (Sevilla) se ha levantado "en pie de guerra" con una concentración a las puertas del recinto este lunes y parte de los estudiantes sin entrar a clase, ante el "tremendo calor" en las aulas por el mal funcionamiento del sistema de bioclimatización en las dependencias que cuentan con este equipamiento y la ausencia del mismo en la ampliación del centro educativo.

María del Carmen Cañas, presidenta de la asociación de madres y padres del alumnado (AMPA) de este centro educativo, ha explicado a Europa Press que todo ha derivado de una movilización de los propios estudiantes en las redes sociales "durante el fin de semana", tras la situación vivida la semana pasada, marcada por altas temperaturas e incluso aviso amarillo por calor el miércoles y el jueves.

Los propios alumnos, según ha destacado, han organizado una concentración a las puertas del instituto a la hora de la entrada, a instancias de "los más afectados", que son aquellos cuyas aulas resultan más castigadas por el calor a cuenta de su orientación con relación al alza del sol durante la mañana y el mediodía.

Y es que según ha explicado, el sistema de biolimatización de la primera fase del instituto, en servicio desde hace varios años, "funciona muy mal porque no está bien instalado" y "no enfría" en buena parte de las instalaciones, a lo que se suma que la segunda fase del recinto, cuyas obras concluyeron a finales de 2023 tras una inversión de más de 2,7 millones de euros, no cuenta con sistema integral de bioclimatización y la comunidad educativa recurre a "ventiladores".

La protesta de esta mañana ha sido tal, según la presidenta del AMPA, que alrededor de "130 o 140" estudiantes, los más afectados por esta situación según ha dicho, han resuelto no entrar a las aulas y habrían regresado a sus hogares. "Están en pie de guerra", ha enfatizado.

María del Carmen Cañas ha mostrado todo el respaldo de la AMPA a esta movilización, anunciando que va a emprender las gestiones para organizar una protesta oficial organizada con toda la comunidad educativa.

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Guillena, el socialista Manolo Vázquez, ha remitido de su lado un escrito a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, en el que "se le vuelve a reclamar" que la empresa adjudicataria de la instalación del sistema integral de bioclimatización de la primera fase del instituto repare las deficiencias y que la ampliación del recinto sea dotada de un sistema de esta naturaleza.

El alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, ha mostrado el "apoyo total" del Ayuntamiento a la concentración, sosteniendo que "se advirtió en varias ocasiones que el proyecto de la segunda fase no contemplaba la bioclicamatización y que debía incluirse, que no tenía lógica que se hiciese sin climatizar, con temperaturas insostenibles en septiembre, mayo y junio. Estamos al lado de los alumnos y solicitamos a la Delegación que ponga remedio cuanto antes".