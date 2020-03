Una alumna de 17 años del instituto Santa Rosa de Lima, en Málaga capital, da positivo en coronavirus

Hay un nuevo caso de coronavirus en Málaga. Es una joven, de 17 años, del instituto Santa Rosa de Lima de la capital que hace unos días regresó de un viaje de estudios a Italia. Los técnicos estudian si ese fue el origen del contagio y pudo contraer la enfermedad durante la estancia en ese país.

Fuentes de la Administración autonómica han confirmado que la estudiante ha dado positivo en coronavirus. Está aislada, en su casa y sólo tiene síntomas leves. La joven volvió del viaje la semana pasada con un cuadro catarral. Tras someterse a las pruebas, se confirmó la patología.

La joven formaba parte del grupo de 78 alumnos y tres profesores dele instituto que acortaron su viaje precisamente para no entrar en el foco del coronavirus cuando empezaron a saltar las alarmas en Italia. Ya habían visitado Roma, Florencia y la Toscana. Tenían que seguir viaje hacia Venecia, pero justamente esa era una de las zonas de riesgo y decidieron volver. Como no podían conseguir avión de un día para otro para 81 personas, partieron en autobús hacia Barcelona y de allí hacia Málaga, a donde llegaron el miércoles de la semana pasada.

Afortunadamente, la chica no volvió al instituto por lo que el riesgo de que haya contagiado a compañeros disminuye. El centro remitió el pasado domingo 1 de marzo un correo a los que habían participado en el viaje en el que les comunicaba que no era obligatorio que se reincorporaran a las clases a partir del lunes 2. La joven se acogió a esta opción y no retomó su actividad, una decisión que ha contribuido a contener posibles contagios.

Ahora, como marcan los protocolos, los epidemiólogos deberán vigilar la evolución de sus compañeros de instituto e incluso de los pasajeros que compartieron el avión de regreso a Málaga con el grupo. El problema, es que ahora hay muchos cuadros gripales o catarrales con síntomas similares que generan preocupación. Por ello, desde que comenzaron estos casos, el sistema sanitario andaluz ha hecho casi 140 pruebas de coronavirus en el entorno de Málaga capital. De estos, sólo dos -el de esta joven y el del médico que está en la UCI del Clínico- han dado positivo.

Fuentes sanitarias insistieron en lanzar un mensaje de tranquilidad al indicar que por un lado estaría claro que el foco del contagio fue Italia y por otro, que la paciente está aislada, de modo que no contagia al resto de la población. En este momento, España está en fase de contención del virus, que es cuando se aíslan a los enfermos para que no se propague.

Mientras tanto, continúa estable dentro de la gravedad en la UCI del Clínico el facultativo de 73 años que se habría contagiado a raíz de la reciente visita de un familiar procedente de Italia.

Otros seis personas siguen en aislamiento domiciliario -tres de Fuengirola y otros tantos de Marbella- y Salud confía en que puedan salir pronto de su confinamiento. Una enfermera del Clínico que atendió al médico hospitalizado también está en aislamiento domiciliario, pero, de momento, por precaución.

La patología cursa de forma banal en cuatro de cada cinco casos. De ahí el criterio de los epidemiólogos de aislar en sus casas a los pacientes que han contraído el virus y no están graves. Es la forma de evitar que infecten a los demás. Los expertos insisten en que, como la gripe, las personas más frágiles ante este germen son los mayores y los enfermos pluripatológicos o crónicos.

Desde el pasado 25 de febrero, Salud Responde ha recibido más de 72.000 llamadas de toda Andalucía relacionadas con este nuevo virus.