Los siete ex altos cargos a los que la Audiencia ha dado los 10 días para su ingreso en prisión

La Audiencia de Sevilla acaba de dar este jueves, 22 de diciembre, diez días a siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía que fueron condenados por el caso de los ERE para su ingreso voluntario en prisión, un plazo que comenzará a contar a partir de mañana, día 23.

El tribunal sólo ha suspendido por ahora el ingreso en prisión del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá -que fue condenado a la pena de 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día-, a la espera de informes médicos sobre su salud. Con anterioridad, la Audiencia ya había suspendido durante un año el ingreso en prisión de otro ex alto cargo que fue condenado también a penas de cárcel, el ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez Contreras.

De esta forma, los seis ex altos cargos que deben ingresar voluntariamente en prisión en el plazo de diez días son: