Nunca nos comemos una rosca en los saltos de esquí del primero de enero. Hace ya más de veinticinco años que no tenemos saltadores en esta disciplina, por lo que no tenemos opción en ningún torneo. Con los recortes de Rajoy, además, dejaron de ser retransmitidos por la primera cadena. Siempre se lo tendremos en cuenta al gallego. Chichichí. Gracias a esta competición tan ligada a la primera mañana del año miramos dónde se encuentra Garmisch, preciosa ciudad alemana según todas las fotografías. Los saltos preceden al concierto y están ligados a la fatiga. El primero de enero es para ver a suecos, finlandeses y noruegos repartirse los primeros puestos, tocar las palmas con la Marcha Radetzky y comprobar la cantidad de frikis que hacen estupideces que son la mar de útiles para rellenar los minutos de telediario. Mañana veremos, por ejemplo, a gente que se baña en aguas glaciales y a borrachuzos que buscan taxis en la amanecida. Quizás lo más serio sean las crónicas de la San Silvestre vallecana.

Ah, no se nos olvide que este año tenemos el discurso del presidente andaluz retransmitido el mismo día 31, como hizo un tal Francisco Franco de 1939 a 1959. Moreno se desmarca de los demás presidentes autonómicos, vuela solo en ese aspecto (y en el de las rebajas fiscales) y se sentará a cenar con todos los andaluces, no desde la Filmoteca Nacional sino desde Canal Sur Televisión. Y Radio, oiga. Que oír bien que oímos al gran Vigorra. Moreno nos dejará alpiste que comentar después de los saltos de esquí, que somos gorriones siempre a la búsqueda de mendrugos en días de apagón informativo. No habrá periódico de papel pero sí mensajes de ese señor que tanto nos tranquilizó desde San Telmo en los días de pandemia. Tan simpático, tan sonriente, tan responsable. Nada mejor que cerrar el 31 con su sonrisa de Floid y comenzar el día 1 con los análisis de fondo y forma, de ese acento andaluz, de esos dedos índice y pulgar que hacen el cerito y de esos mensajes en blanco y verde... transversal. Estoy deseando que Moreno nos diga esta noche que somos una región grande y de muchas posibilidades para tomarme las uvas henchido de gloria autonomista, acostarme pronto y soñar con que algún día haya un andaluz ganando en Garmisch.

Para salto bueno el que va a dar nuestro presidente como el gallego, el otro, no cumpla las expectativas. Y no le faltaría la corte tocándole las palmas como en la marcha Radetzky: como esos catetos que abren mucho las manos. Hay uno, por cierto, que seguro que se presentaría en la suntuosidad del Wiener Musikverein de Viena con zapatillas de deporte, como hace en Sevilla en los actos de relumbrón. Y Sevilla mira... y se ríe con crueldad.