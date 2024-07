Alertan de que será difícil conciliar el sueño en Andalucía las noches de este viernes y sábado por la ola de calor

El inicio de la primera ola de calor de este verano, prevista para este jueves, llegará a su punto álgido el viernes 19 de julio, cuando las máximas superarán los 40 grados centígrados (ºC) en gran parte del país y llegarán a los 44ºC en zonas del valle del Guadalquivir, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que también alerta de "noches muy cálidas en toda la Península".

Precisamente, las temperaturas máximas de este martes 16 de julio superaron los 38ºC en zonas del Valle del Guadalquivir, en el interior de Murcia y en el interior de Málaga, donde se llegaron a superar los 40ºC en estaciones como la de Coín. Por el contrario, en algunas zonas del extremo norte, las temperaturas máximas no superaron los 20ºC durante la pasada noche. En zonas del litoral este y sureste, los termómetros no bajaron de 25ºC.

El portavoz de AEMET, Luis Bañón, ha detallado que para este miércoles, 17 de julio, la llegada de "un potente anticiclón en el interior de Argelia inducirá vientos en niveles medios atmosféricos de componente sur que traerán una masa de aire muy cálida y seca, lo que, junto a la elevada insolación diurna, va a provocar un aumento de las temperaturas en gran parte de España".

Así, se prevén máximas de 38ºC o más en amplias zonas de la mitad sur, salvo en el sureste y los litorales sur, y se podrán superar los 40ºC en puntos del valle del Guadalquivir. Precisamente, la excepción a este aumento de temperaturas máximas se dará en el sureste peninsular y en el litoral sur mediterráneo debido a los vientos de Levante, así como en Canarias, donde también bajarán las temperaturas máximas este miércoles.

En esta jornada, predominará la estabilidad y la nubosidad será escasa, deshaciéndose las nubes bajas con las que amaneció el día en algunos litorales mientras que durante la madrugada del jueves subirán las temperaturas mínimas en gran parte del país, especialmente en el valle del Ebro, y las máximas subirán de forma ligera salvo en el tercio este, donde el ascenso será más destacado.

Salvo algunas nubes bajas en los litorales a primeras horas, la nubosidad seguirá siendo escasa y los vientos seguirán siendo de componente este en los litorales mediterráneos y de componente oeste en el resto. Este día se sentirá, especialmente en la mitad sur peninsular, la presencia de la entrada de una masa de aire sahariana con elevada presencia de aerosoles de polvo sahariano.

El viernes seguirá el polvo con tendencia a ir retirándose y las noches "seguirán todavía siendo muy cálidas, incluso más cálidas en toda la Península", como ha detallado el portavoz, que ha avanzado que las temperaturas máximas seguirán subiendo, especialmente en el este y sur peninsular, en Baleares y en Canarias.

De este modo, el viernes será "probablemente" el día más caluroso del episodio, con temperaturas superiores a los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur y en el valle del Ebro. "No se descarta incluso valores superiores a los 44ºC puntualmente en zonas del valle del Guadalquivir", en palabras de Bañon, que añade que, aunque la nubosidad seguirá siendo escasa, tampoco se descarta algún chubasco ocasionalmente tormentoso en montañas del norte y este peninsular.

Fin de semana

El sábado se sentirá por el oeste peninsular la llegada de una masa de aire atlántica más fresca, que bajará las temperaturas en gran parte de la Península pero no en los litorales este y sur peninsular, donde ascenderán hasta valores superiores a los 40ºC, especialmente en zonas del interior de Murcia, en Alicante y en Valencia.

Acompañando a este aire fresco de componente oeste, podrá haber nubosidad baja en el extremo norte y noroeste peninsular mientras que los vientos rolarán de sur en el área mediterránea.

El domingo seguirán bajando las temperaturas en gran parte del país, aunque en algunas zonas seguirán registrándose temperaturas máximas por encima de los 38ºC. Habrá nubes bajas en el extremo norte y volverán intensificados los vientos de Levante al área mediterránea.

La tendencia para las próximas dos semanas es de temperaturas "varios grados sobre lo normal para la época, con precipitaciones algo menores de lo normal, ya de por sí escasas", según Bañón.

Noroeste y regiones del Cantábrico

Por su parte, el portal meteorológico eltiempo.es ha avanzado que, desde este jueves hasta al menos el sábado, la mayor parte de la Península se verá afectada por esta ola de calor, la primera del verano. Sólo el noroeste y las regiones del Cantábrico se librarán de este calor extremo.

Acompañando a esta masa de aire cálida llegará la calima, que principalmente afectará al sur y a las regiones mediterráneas, y en menor medida a Canarias. Las temperaturas podrían no ser tan altas como las previstas allá donde la concentración de partículas sea mayor.

En cualquier caso, la predicción de eltiempo.es detalla que las temperaturas seguirán subiendo y, desde el jueves hasta el sábado, ya podrán cumplirse los requisitos para que sea una ola de calor: extensión, duración e intensidad.

En el caso del jueves, se esperan alcanzar máximas de más de 36ºC ó 38ºC en gran parte del interior peninsular y de Mallorca. Los 40ºC podrán superarse en los valles del Ebro, Guadiana, Tajo y Guadalquivir.

El viernes será previsiblemente el día más cálido del episodio y el sábado ya podría producirse un descenso por la vertiente atlántica peninsular. Este día, sin embargo, el viento del oeste dispararía las máximas un día más en el este peninsular.

El domingo las temperaturas continuarían bajando, dando a priori por finalizado esta primera ola de calor. A pesar de estos descensos durante el fin de semana, los modelos apuntan a que la próxima semana comenzaría con otro repunte térmico que se prolongaría unos días más.

Aunque las previsiones muestran que este episodio cumplirá los requisitos, hasta que no se hayan revisado los datos a posteriori, no podrá afirmarse si ha sido o no una ola de calor. Para que se decrete una ola de calor deben cumplirse que el episodio afecte a más del 10% del territorio, superando durante al menos 3 días consecutivos o más el percentil 95 de las máximas del periodo 1971-2000, como recuerda eltiempo.es.

Mitad sur y nordeste peninsular

Las zonas más afectadas por este episodio serán la mitad sur peninsular, así como el nordeste. En todas estas zonas se esperan superar los 38ºC pero los 40ºC ó 42ºC podrán alcanzarse o superarse con facilidad en Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, Madrid, el interior de Andalucía y en el valle del Ebro.

El calor tocará techo el viernes y los 40ºC se podrán extender a más zonas del interior. La zona que registrará las máximas más altas será previsiblemente el valle del Guadalquivir, donde podrían alcanzar puntualmente los 45ºC.

Para el sábado, lo peor del episodio se espera en el este peninsular. Este día los 40ºC podrán superarse en el medio Ebro, además de puntos de la Comunidad Valenciana, Murcia y el interior de Andalucía.

Respecto a las noches, eltiempo.es indica que en puntos de Andalucía y del Mediterráneo, como en Palma, la mínima no ha bajado de los 25,8ºC la última madrugada. El calor nocturno aumentará y las noches tropicales se extenderán por el territorio peninsular además de las islas.

En este sentido, en algunas zonas como, por ejemplo, en el interior de Andalucía y puntos del Mediterráneo, podrían no bajar de los 25ºC en toda la noche tanto el viernes como el sábado. La previsión marca que la mínima no bajará de los 20ºC el viernes en Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, gran parte de Aragón y en ambos archipiélagos.