La alcaldesa de Maracena, Berta Linares, dimite por el caso del secuestro de la concejal

La alcaldesa en funciones de Maracena (Granada), Berta Linares (PSOE), investigada por su posible vinculación con el secuestro de una ex concejal, ha anunciado esta mañana que da un paso atrás para facilitar un pacto que permita a su partido mantener el gobierno local y evitar la entrada de la "ultraderecha".

Linares ha anunciado su decisión de apartarse momentáneamente una semana después de asegurar que se mantendría como candidata socialista a la investidura pese a la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la posible participación como inductores del secuestro del diputado autonómico Noel López, hasta la pasada semana número 3 del PSOE-A, y de la propia alcaldesa, además del Concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva. Por esa causa permanece en prisión como único detenido el que entonces era la pareja de Linares

Es una causa independiente a la investigación del secuestro que dirige el Juzgado de Instrucción 5 de Granada. Además, este también trabaja en una línea diferenciada por un presunto caso contra la legalidad urbanística en el Ayuntamiento de Maracena.

La alcaldesa en funciones ha recordado en su comparecencia que, hasta el momento, no está siendo ni investigada ni está imputada por este caso. "Ni me han llamado a declarar aún, pero ante tanto ruido y bulo malintencionado prefiero apartarme y dejar trabajar a un nuevo equipo por el bien de mi ciudad". “Confío en que más pronto que tarde la Justicia por fin muestre mi inocencia y sea patente que hemos sufrido una campaña sucia e injusta, tanto política como personalmente”, destacó la edil, quien ha denunciado en días anteriores una campaña orquestada para desprestigiarla y evitar que no saliera reelegida.

Linares ha expresado su preocupación porque un nuevo gobierno liderado por otras formaciones pudiera acabar con todos los servicios públicos "que durante la última década se han puesto en funcionamiento". Las recientes conversaciones de Izquierda Unida con el Partido Popular para tratar de establecer un "cordón sanitario" y evitar que Linares gobierne, han derivado en esta renuncia de Linares, para tratar así de “no ser una excusa para instalar a la derecha y ultraderecha al frente del ayuntamiento”.

La exposición mediática y el desgaste personal le ha llevado a, según ha asegurado, “anteponer los objetivos de seguir construyendo una Maracena mejor por encima de cualquier objetivo personal”, ha expuesto.

Berta Linares se ha despedido de sus concejales, asegurando que han trabajado “demasiado como para dejar al aire ese inmenso esfuerzo, y sacrificaré mi candidatura por conservar todo lo que hemos avanzado. Gracias a todos los que creyeron y creen en mí. El proyecto para Maracena debe continuar".

El PSOE presentará un nuevo candidato

El PSOE aún no ha anunciado quién será el relevo de Linares. El número dos en las listas de los socialistas a la Alcaldía maracenera es Carlos Porcel Aibar, quien en la anterior legislatura fue concejal de Presidencia y Desarrollo Local en la actualidad. También se desconoce, por el momento, si este movimiento facilitará las negociaciones entre PSOE e IU, o si mantendrán la intención de un pacto con el resto de formaciones para tratar así de apartar a los socialistas del Gobierno con una especie de "cordón sanitario".

El Ayuntamiento de Maracena ha sido históricamente uno de los grandes bastiones del PSOE en la provincia de Granada. En las elecciones del 28-J, los socialistas perdieron cuatro ediles y la mayoría absoluta (7 escaños). El PP logró 6, Izquierda Unida 3, Vox 2, Quiero Maracena 2 y Maracena Conecta 1. La mayoría absoluta en la localidad metropolitana es de 11 concejales, por lo que sería necesario varios pactos que involucren a las formaciones independientes, o una unión PP-IU-Vox para gobernar, tripartito que Libares ha tratado de evitar con su movimiento.