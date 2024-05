El alcalde y el primer teniente de alcalde muestran su decepción tras la reunión en el Ministerio de Hacienda

El alcalde de Jaén, Agustín González, ha manifestado este miércoles su "máxima decepción" tras la reunión que ha mantenido junto al primer teniente de alcalde, Manuel Carlos Vallejo, y la concejal de Presidencia, Mónica Moreno, con la directora general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, Mónica García, para solicitar la puesta en marcha de las medidas de económicas comprometidas por el Partido Socialista mientras negociaba una moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén.

Agustín González ha reconocido que no "salían de su asombro" cuando la directora general les ha comunicado "no tener conocimiento de las medidas financieras ofrecidas, ni tan siquiera de que se hubiera ofrecido medida alguna" para continuar tajante "y esta dirección general es la única competente para ejecutarlas". "No era el tipo de reunión que esperábamos, ni mucho menos, la respuesta que esperábamos", ha afirmado el primer edil.

En esta reunión, los miembros del equipo de Gobierno han ofrecido distintas posibilidades económicas y financieras para la negociación de la deuda municipal que han sido negadas una por una. "Parece que ya no caben aplazamientos ni las facilidades de pagos flexibles para este Ayuntamiento que venían existiendo hace un año. Esto es dejar a los jienenses en la estacada", ha lamentado González.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Manuel Carlos Vallejo, ha manifestado sentirse "engañado" ante la respuesta de Mónica García y se pregunta "si el PSOE de Jaén hace dos meses mintió sólo con el único objetivo de acceder a la alcaldía a base de propuestas que ahora resultan ser falsas o si es ahora el Gobierno de España el que se desentiende por completo, una vez más, de la capital. Sea cual sea la respuesta, está claro el escaso compromiso del Psoe con los jiennenses"."El Partido Socialista deja solos a los jienenses y los condena a pagar por la mala gestión del equipo de Gobierno anterior que no supo aprovechar la oportunidad de negociar la deuda municipal con el Ministerio de Hacienda", ha añadido González.

Por último, Vallejo ha afirmado que este equipo de Gobierno no se va a amilanar contra esta adversidad y que sabe que toca seguir trabajando " lo vamos a hacer, aunque ahora teniendo presente que no contamos con la ayuda y la colaboración del Gobierno", a la vez que González ha añadido que "no vamos a dejar de luchar para que este Ayuntamiento salga de la situación en la que está, y seguiremos haciendo números para reducir el déficit como lo hemos hecho hasta ahora disminuyéndolo 6 millones de euros en tan sólo seis meses".