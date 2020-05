"Creo ver una ciudad con menos agobio de tráfico, más cómoda"

¿Cuál es el cambio fundamental que va a experimentar su ciudad como consecuencia de la pandemia?

Está por ver, pero cada empresa y organismo y empresa hace su reflexión. En pocas semanas se ha hecho lo que antes se tardaba algunos años y entiendo que eso viene para quedarse. Hacía una reflexión el otro día de si eso era compatible con los edificios de oficinas que hemos tratado siempre de promover. Creo que sí, aunque algunos pueden decir que ya no hacen falta. Pero a las empresas hay que ofrecerles ambas cosas, que puedan tener edificios en el PTA y en la ciudad y luego el teletrabajo. Hay interrogantes en materia del transporte, aunque eso va a depender de muchos factores, porque no es lo mismo hablar de esto con una vacuna cierta en el corto plazo. El panorama cambia. Pero eso nos obliga a potenciar las infraestructuras para el transporte público. Hay gente que opina que en las ciudades más compactas ha habido más casos y en las más dispersas, hablo de EEUU, menos. Va a ser un factor esencial en el diseño urbano, en las políticas del transporte y en la respuesta a los retos del cambio climático, no sé hasta qué punto, ya los tenemos como grandes obligaciones éticas.

¿Cuál sería la primera medida adoptar en su ciudad para hacer frente a la crisis económica y de empleo?

Vamos a montar una mesa de diálogo con el objetivo de sumar iniciativas para estimular más la creación de empleo y la actividad empresarial. El margen fiscal que tenemos es reducido, seguiremos viendo si podemos dar mas plazos. La acción fundamental está en las administraciones que tienen la capacidad presupuestaria y legislativa, caso del Gobierno central, con enorme diferencia, por su capacidad de contacto con Europa, y la Junta de Andalucía. Además, los ayuntamientos en España son los más débiles en presupuestos por habitantes. Lo que tenemos que hacer es recuperar y potenciar esa imagen de una ciudad sana, abierta a las iniciativas, estar más abiertos que nunca a las iniciativas de inversión y de talento de fuera.

¿En qué cree que puede mejorar su ciudad después de esta crisis?

Hay algo que quisiera destacar y es que Málaga ha demostrado su espíritu solidario. En esta crisis ha estado muy presente. Y ese espíritu se queda, no se va, y se fortalecerá. Y creo ver una ciudad con menos agobio de tráfico, que se convierte en algo más cómoda, también nos hará reflexionar en cómo hacer compatible el progreso y la actividad con la sostenibilidad ambiental. Y esa sostenibilidad social tiene una respuesta clara en la apuesta en materia educativa. Hay que hacer una clara puesta por la formación profesional.