El alcalde de Málaga revela que se sometió a una intervención para regular el ritmo cardiaco a finales de junio

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado a conocer que el pasado 29 de junio se sometió a una crioablación de venas pulmonares, "una intervención sencilla, realizada mediante cateterismo, que se desarrolló con normalidad y éxito". "El objetivo es tratar la fibrilación auricular, es decir, regular los latidos cardiacos", ha explicado.

A través de publicaciones en sus perfiles en redes sociales, el regidor ha detallado que se sometió a esta intervención en el Hospital Regional Universitario de Málaga, siguiendo la prescripción del cardiólogo Gabriel Ballesteros.

Además, describe que "esa noche tuve que dormir en las instalaciones del Materno y el viernes 30 retomé mi agenda institucional: intervine, en el Paseo de Reding, en la clausura del Autobús del Emprendedor, acto organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA); asistí, en la Diputación, al Pleno constituyente y toma de posesión de Francis Salado; y estuve, en el hotel AC Málaga Palacio, en el homenaje al intendente de la Policía Local Antonio González con motivo de su jubilación".

Además, por la tarde, estuvo en el encuentro organizado, en La Térmica, por el Partido Popular con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el coordinador general del partido y candidato por Málaga al Congreso de los Diputados, Elías Bendodo.

Añade que el sábado 1 de julio por la mañana, aunque se encontraba "perfectamente", permaneció en su casa "atendiendo llamadas y respondiendo mensajes para descansar y cumplir con las recomendaciones médicas", mientras que por la tarde-noche participó, en el campo de fútbol de El Romeral, en su XIX entrega de trofeos, con la que los 21 equipos del club celebraron la finalización de la temporada.

"No he querido preocupar a nadie"

"Cuento esto ahora porque no he querido preocupar a nadie, empezando por mis familiares y amigos, y no deseo generar atención por cuestiones personales que nada tienen que ver con mis funciones como alcalde de Málaga", explica De la Torre.

El regidor señala que se encuentra muy bien: "Haberme sometido a este procedimiento me permite estar aún mejor: ya sabéis que me propongo caminar algo más por las mañanas y nadar con bastante mayor frecuencia, especialmente los fines de semana".

De la Torre concluye expresando su agradecimiento al equipo del doctor Ballesteros y al personal del Hospital Regional de Málaga por su excelente trato y profesionalidad. "En España tenemos, quizá, la mejor sanidad pública del mundo; porque tenemos, eso es seguro, el mejor personal sanitario del mundo", finaliza.