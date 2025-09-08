Lo que se sabe hasta ahora de la gripe aviar en Andalucía: afecta a aves silvestres y de granja

A lo largo del mes de septiembre se han detectado varios casos de gripe aviar en Andalucía, tanto en aves silvestres como en animales de granjas. La enfermedad, causada por un virus H5N1, rara vez que ha transmitido a humanos, aunque se aconseja no acercarse a aves muertas o moribundas. Esto son los casos de los que se tiene información hasta el momento:

El primer caso se detectó en el parque del Tamarguillo, en la ciudad de Sevilla, donde se encontraron varias aves muertas, fundamentalmente gansos, aunque también ánades reales y palomas. El parque está cerrado y ninguna de las personas en contacto con los animales ha contraido el virus, según los análisis de PCR que ha realizado la Consejería de Salud. También se ha cerrado el parque de Miraflores y la zona ajardinada del Alcázar. Aquí se han encontrado pavos reales muertos, pero aún no hay conformación de que la causa haya sido el virus.

En el parque Huelín de Málaga también han aparecido aves muertas, aunque se está a la espera de conocer el resultado de los análisis. Este parque también está cerrado.

El Ministerio de Agricultura sí ha confirmado la muerte por gripe aviar de un somormujo en Aznalcázar, en la provincia de Sevilla. A esta ave silvestre se le suman otras tres en dos brotes en Hinojos, en Huelva: una garza real y un pato colorado y, de otro, un ánade friso. La naturaleza de estas aves acuáticas hace pensar que puede haber más animales afectados en el entorno del espacio natural de Doñana.

Además de estas silvestres, el Ministerio de Agricultura ha comunicado el sacrificio de 8.500 pavos en una granja del Cerro del Andévalo por gripe. Es el único caso detectado en una explotación aviar por el momento.

Las autoridades recomiendan notificar a la Consejería de Medio Ambiente o a las policías locales la presencia de aves muertas y, en cualquier caso, no acercarse a animales moribundos o ya sin vidas. El laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura para la influenza es el de Algete, en Madrid.