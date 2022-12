QUIZÁS ha sido el historiador John Lukacs quién más y mejor ha reflexionado sobre el poder del nacionalismo. Olvídense de la religión, de la lucha de clases, de los imperativos biológicos... lo que mueve de verdad a las masas es eso que Benedict Anderson llamó las “comunidades imaginadas”. Juanma Moreno así lo ha entendido y lo ha puesto en marcha, pero con ese estilo light que le caracteriza y que tanto le gusta a los votantes. Ya lo dijo antes de la mayoría absoluta el gran Euleón en el titular de una entrevista que le hicimos en el quiosco Abilio: “Los socialistas eran más gourmets; en el Gobierno del PP-Cs casi todos parecen a dieta” (todos menos Juan Marín, se entiende). Por si todavía no se han enterado, lo del presidente de la Junta es la moderación y la dieta, el centro y el pescado blanco. Eso sí, de paso nos cuela de matute el nuevo andalucismo y sus innumerables tabarras. Es muy conocida la frase de Chesterton de “cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa”. En España dejamos de creer en el país que heredamos de nuestros abuelos (lo negamos simbólica, histórica y territorialmente) y hemos terminado creyendo en pequeños idolillos paganos. En algunos sitios, como Cataluña o Vasconia, por lo criminal; en otros, como Andalucía, por lo suave y dietético, primero con el PSOE y después por un PP definitivamente secruestrado por su oligarquía, que ha probado la sangre del poder y no está dispuesta a soltarlo, aunque para ello tengan que confesar que fueron ellos los que mataron a Manolete. “Nos acostamos más españolazos que el héroe de Cascorro y nos levantamos andalucistas de toda la vida” se dirán perplejos algunos votantes de la derecha.

Todo se puede comprender, pero cansa ya un poco el uso de nuestros impuestos, pagados con tanta fatiga, para sufragar el exceso patriotero de este PP andalusí. Lo último es la gran gala que prepara Canal Sur (la suya) para el Día de Andalucía: 28 de febrero, el día más grande por la más grande, que se realizará a mayor gloria de Rocío Jurado al considerarla la mejor intérprete del himno de Andalucía (recuerden sus truenos en La Lola se va a los puertos). El 4-D fue la bandera (ese traje de gitana, decía el PSOE viejo) y ahora le toca a la música. No se lo tomen como una irreverencia, pero a mí Rocío Jurado siempre me pareció una cantante de extraordinarias virtudes vocales, aunque propia de señoros sentimentales y marujas embravecidas. Sin embargo, ahora me consta que es reivindicada por una juventud que, abonada a todo lo vintage, es incapaz de generar nada nuevo. ¿Y el himno? una hermosa canción que apela a la nostalgia de algo que nunca existió. En fin, que el próximo 28 de febrero nos toca, una vez más, no ver la televisión pública andaluza. Siempre nos quedará Canal 47.