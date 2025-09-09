El 'agujero' andaluz que permite que el envío de armas a Israel continúe

La bases americanas en Andalucía en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) continuarán siendo utilizadas para el envío de armamento a Israel a pesar de la prohibición expresa anunciada por el Gobierno español. Este 'agujero' en la medida aprobada por el Gobierno de España se fundamenta en el convenio bilateral de Cooperación para la Defensa firmado entre España y Estados Unidos en 1988, y que sigue vigente, otorga a Washington la capacidad de operar con amplia autonomía en las instalaciones militares españolas, sorteando así las restricciones impuestas recientemente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El 8 de septiembre de 2024, el presidente del Gobierno dio un paso significativo al denunciar el genocidio en Gaza y anunciar diversas medidas, entre ellas el embargo de armas a Israel y la prohibición de que buques y aeronaves con material militar destinado al país hebreo pudieran hacer escala en puertos o aeropuertos españoles. Sin embargo, la eficacia de estas medidas queda en entredicho ante las prerrogativas que el acuerdo bilateral concede a Estados Unidos, principal aliado de Israel en el conflicto palestino que ya ha dejado más de 60.000 víctimas mortales.

Según establece el texto del convenio, Washington no tiene obligación de informar al Gobierno español sobre el destino final del armamento que transporta desde las bases de Rota o Morón. El artículo 37 especifica claramente que "el gobierno español renuncia a su facultad de requerir el refrendo de las órdenes de destino", lo que otorga un amplio margen de maniobra a las fuerzas estadounidenses para continuar con su apoyo logístico a Israel a pesar de la postura oficial española.

Cómo funciona el convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EEUU

El acuerdo bilateral vigente desde 1988 establece un marco de operaciones que concede importantes privilegios a las fuerzas estadounidenses en territorio español. El artículo 2 es especialmente revelador: "España concede a los Estados Unidos de América el uso de instalaciones de apoyo y otorga autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo españoles para objetivos dentro del ámbito bilateral y multilateral de este convenio".

No obstante, existen ciertos requisitos informativos que Washington debe cumplir. Según estipula el artículo 32, Estados Unidos está obligado a comunicar la carga de todos los navíos y aeronaves que lleguen a la base gaditana, especificando si transportan explosivos u otro tipo de material bélico. Además, deben "solicitar autorización a España para las operaciones de carga o descarga de municiones y explosivos en los puntos que expresamente se designen a tal fin, así como para su transporte terrestre, marítimo o aéreo, dentro del territorio español".

Esta situación genera una clara contradicción entre la postura diplomática adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez y la realidad operativa que permite a Estados Unidos continuar utilizando instalaciones españolas para el envío de material militar a Israel. Los expertos en derecho internacional señalan que este tipo de acuerdos bilaterales suelen prevalecer sobre declaraciones políticas puntuales, salvo que se proceda a una renegociación formal de los términos del convenio.

Las nueve medidas aprobadas por España contra Israel

El paquete de medidas anunciado por el Gobierno español supone un cambio significativo en la postura diplomática hacia Israel y se estructura en nueve puntos concretos:

1. Embargo de compraventa de armas a Israel, prohibiendo cualquier transacción armamentística con el país hebreo.

2. Prohibición de tránsito por puertos españoles de embarcaciones que transporten combustible destinado a las fuerzas armadas israelíes.

3. Denegación de entrada en el espacio aéreo español a todas las aeronaves que transporten armamento para Israel.

4. Veto de entrada en territorio español a personas implicadas en el genocidio, violación de derechos humanos y crímenes de guerra en Gaza, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.

5. Prohibición de importar productos procedentes de asentamientos ilegales en Cisjordania y Gaza.

6. Limitación de servicios consulares a ciudadanos españoles residentes en asentamientos considerados ilegales por la comunidad internacional.

7. Refuerzo del apoyo español a la Autoridad Palestina mediante el envío de efectivos a la Misión de Asistencia Fronteriza que la Unión Europea mantiene en Rafah, además de incrementar los proyectos de colaboración con las instituciones palestinas.

8. Aumento del presupuesto de colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en 10 millones de euros, destinados a asistir a la población de Gaza.

9. Incremento del presupuesto en cooperación y ayuda humanitaria hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026 para la reconstrucción de Gaza.

Las bases militares estadounidenses en territorio español

España alberga actualmente diversas instalaciones militares estadounidenses, siendo las más importantes las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). La Base Naval de Rota, situada en la bahía de Cádiz, constituye un enclave estratégico para las operaciones navales estadounidenses en el Mediterráneo y Oriente Medio, mientras que la Base Aérea de Morón funciona como importante centro logístico para el despliegue rápido de fuerzas.

Estas instalaciones han sido utilizadas históricamente como puntos de tránsito para operaciones militares en Oriente Medio, incluyendo las guerras de Irak y Afganistán. La presencia militar estadounidense en España se remonta a los Pactos de Madrid de 1953, firmados durante la dictadura franquista, y ha continuado adaptándose a través de sucesivas renovaciones del convenio bilateral.

En los últimos años, la importancia estratégica de estas bases ha aumentado con la instalación del escudo antimisiles de la OTAN en Rota, donde están desplegados cuatro destructores estadounidenses equipados con el sistema Aegis. Este despliegue ha consolidado el papel de la base gaditana como pieza clave en la estrategia defensiva occidental en el Mediterráneo.

¿Puede España modificar unilateralmente el convenio con EEUU?

Aunque teóricamente España podría iniciar el proceso para modificar o incluso denunciar el convenio bilateral, en la práctica esto supondría importantes complicaciones diplomáticas y estratégicas. El acuerdo actual establece mecanismos específicos para su modificación que requieren la negociación y el consentimiento mutuo de ambas partes.

Los expertos en relaciones internacionales señalan que una decisión unilateral de España para restringir el uso de las bases por parte de Estados Unidos en relación con el apoyo a Israel podría tener consecuencias significativas para las relaciones bilaterales entre Madrid y Washington, así como implicaciones para la posición española dentro de la OTAN.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha evitado, por el momento, pronunciarse sobre posibles modificaciones del convenio, centrándose en la aplicación de las medidas que están dentro de su ámbito de competencia directa. Mientras tanto, la ambigüedad jurídica permitirá que las instalaciones de Rota y Morón sigan jugando un papel en la cadena logística que abastece a Israel, a pesar de la postura oficial del Gobierno español.

El impacto del conflicto de Gaza en las relaciones España-Israel

Desde el inicio de la operación militar israelí en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, las relaciones entre España e Israel han experimentado un deterioro progresivo que ha culminado con las medidas anunciadas en septiembre de 2024. La postura del Gobierno de Pedro Sánchez, más crítica con Israel que la de otros socios europeos, ha generado tensiones diplomáticas con Tel Aviv.

El reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España en mayo de 2025, junto con Irlanda y Noruega, supuso un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. La decisión fue duramente criticada por el gobierno de Netanyahu, que la consideró un respaldo al terrorismo de Hamás.

En este contexto, las recientes medidas anunciadas por España representan una escalada adicional en la confrontación diplomática con Israel, aunque su eficacia práctica queda limitada por los acuerdos internacionales vigentes, como el convenio bilateral con Estados Unidos que permite el uso de las bases españolas para el envío de material militar a Israel.