El agua acumulada por las lluvias de marzo dispara la reproducción de aves en Andalucía

La Consejería Medio Ambiente de la Junta de Andalucía destaca con motivo del Día Mundial de las Aves el resultado positivo del último censo de aves acuáticas. Después de las precipitaciones abundantes registradas durante el inicio de la primavera de este año, subraya que se han contabilizado 97.667 parejas de 57 especies acuáticas diferentes que han logrado reproducirse a lo largo de 189 humedales andaluces.

Estos datos, que prácticamente duplican los registros del año pasado, sitúan a 2025 como el segundo mejor año reproductor de las dos últimas décadas. Se trata de una noticia especialmente esperanzadora en un contexto climático complejo, en el que las lluvias primaverales han devuelto la vida a muchos humedales que venían sufriendo la sequía de ejercicios anteriores.

El director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela, ha destacado en una nota enviada a los medios por la Consejería que “estos resultados demuestran la enorme capacidad de recuperación de nuestros ecosistemas cuando las condiciones hídricas acompañan y confirman la eficacia del seguimiento científico y de los programas de conservación que impulsa la Junta de Andalucía”.

El Día Mundial de las Aves, que se celebra cada primer fin de semana de octubre, coincide con el paso de millones de aves que migran desde sus zonas de cría en Europa hacia sus lugares de invernada en África o el sur del continente europeo. El inicio del otoño se convierte así en una época privilegiada para la observación y el conocimiento de las aves acuáticas, que encuentran en los humedales andaluces puntos clave de descanso y alimento.

El censo anual, elaborado por el Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de la Consejería, se realiza en el conjunto de los humedales de la región, con la colaboración de la Estación Biológica de Doñana, la ONG Buxus y el Ayuntamiento de Motril (Reserva Concertada de la Charca Suárez) o SEO/BirdLife, entre otros. El seguimiento constante de estas poblaciones es esencial para conocer su evolución, detectar amenazas y orientar las políticas de conservación.

Según explica Pérez Valenzuela, “Andalucía se ha consolidado como una de las regiones más importantes de Europa para las aves acuáticas. Su red de humedales actúa como un mosaico de vida donde se entrelazan procesos ecológicos de enorme valor y donde las aves encuentran refugio, alimento y oportunidad para criar”.

Las lluvias primaverales

La abundancia de agua registrada a comienzos de la primavera ha sido determinante para el éxito reproductor. En función de la precipitación acumulada a finales de marzo y mediados de abril, cuando la mayoría de las especies inician la cría, el año hidrometeorológico 2024-2025 puede calificarse como húmedo.

Aunque afectaron a algunas especies con reproducción temprana, las lluvias intensas de marzo abastecieron de suficiente agua a los humedales para mantener un buen nivel de inundación hasta finales del verano, lo que favoreció especialmente a las especies de reproducción tardía, como la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris).

El director general ha señalado que “la respuesta de las poblaciones a un año húmedo como este es inmediata y alentadora. Nos recuerda la importancia de conservar los humedales y de mantener un equilibrio hídrico adecuado, porque son auténticos termómetros del estado ambiental de Andalucía”.

Entre los 189 humedales censados, la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) y el Espacio Natural de Doñana (Huelva, Cádiz y Sevilla) destacan muy por encima del resto, con 35.168 y 29.397 parejas reproductoras, respectivamente. A estos espacios se suman las Marismas del Odiel, que junto con los dos anteriores concentran más del 80% de la comunidad reproductora de aves acuáticas de Andalucía.

Doñana ha duplicado sus cifras respecto a 2024, registrando 45 especies diferentes. Por su parte, la Laguna de Fuente de Piedra ha alcanzado su máximo histórico de flamencos comunes (Phoenicopterus roseus), con más de 33.900 parejas, lo que constituye el mayor número desde que se estudia la especie en esta localidad. Es en la provincia de Málaga, precisamente, donde se ha registrado la reproducción más abundante: 35.774 de 37 especies diferentes. No obstante, el flamenco común acaparó el 95% de estas reproducciones. Le siguen Huelva y Cádiz. La provincia onubense registro 16.548 reproducciones de 36 especies distintas, donde la especie dominante fue el flamenco (75%). En el caso de Cádiz, se alcanzaron las 10.127 reproducciones de 44 especies diferentes.

Pérez Valenzuela ha puesto en valor que “estas cifras reflejan un momento de bonanza hídrica, así como la eficacia de las medidas de gestión, restauración y protección que la Junta ha mantenido en estos enclaves estratégicos para la biodiversidad andaluza y europea”.

El censo también confirma una mejora notable de las especies incluidas en el Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales, que agrupa ocho especies catalogadas en distintos grados de amenaza. En 2025, 536 parejas intentaron la reproducción, un 93% más que el año anterior, repartidas por 62 humedales de todas las provincias andaluzas, excepto Córdoba y Jaén.

Entre ellas destacan la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), que triplicó su población en los últimos años alcanzando 249 parejas, y la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), que aumentó con 89 reproducciones gracias al buen estado de las lagunas de campiña.

La focha moruna (Fulica cristata), recientemente declarada en situación crítica tras un fuerte declive, ha vuelto a reproducirse de forma abundante en la marisma de Doñana con hasta 32 parejas y ha recolonizado antiguos territorios en la campiña gaditana, lo que representa un signo de esperanza para su recuperación.

Asimismo, la cerceta pardilla, aunque con una ligera reducción respecto a 2024, ha mantenido más de un centenar de parejas (107) y ampliado su distribución a nuevas localidades. En cuanto al avetoro común (Botaurus stellaris), ha logrado reproducirse por segundo año consecutivo (cinco parejas), mientras que el fumarel común (Chlidonias niger) ha vuelto a nidificar tras seis años de ausencia con 15 parejas.

El águila pescadora (Pandion haliaetus), única especie catalogada como Vulnerable dentro de este grupo, se ha reproducido con normalidad en Huelva y Cádiz, registrando un récord histórico de 34 pollos volados. Este éxito confirma la consolidación del Programa de Reintroducción que la Junta de Andalucía desarrolla junto con la Fundación Migres desde 2003.

Pérez Valenzuela ha afirmado que “la recuperación de especies tan emblemáticas demuestra que la perseverancia y la cooperación entre administraciones, científicos y entidades conservacionistas dan resultados tangibles. Cada ave que regresa, cada pollo que vuela es fruto de años de esfuerzo colectivo”.

Andalucía, territorio de aves

La Consejería destaca que los humedales andaluces conforman una red única en Europa, donde se cruzan las rutas migratorias de tres continentes. Desde las lagunas endorreicas de la campiña hasta los marjales del litoral atlántico, estos ecosistemas actúan como verdaderas “islas de vida”, esenciales no solo para las aves, sino también para el equilibrio ecológico y la sostenibilidad del territorio.

En palabras del director general, “proteger las aves es proteger los humedales, y proteger los humedales es asegurar el futuro de Andalucía frente al cambio climático. Cada lago, cada marisma, cada laguna son puntos de unión entre naturaleza, ciencia y sociedad”. En el marco del Día Mundial de las Aves, la Junta de Andalucía invita a la ciudadanía a redescubrir estos espacios, a disfrutar de la observación de las aves y a valorar la riqueza natural que nos rodea. Porque cuidar las aves es cuidar el paisaje, la cultura y la identidad de Andalucía.