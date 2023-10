Los mejores planes de ocio en Andalucía para el fin de semana del 20 al 22 de octubre

Se va acercando el final del mes de octubre, esa época del año marcada por la festividad de Todos los Santos, o como la vamos conociendo cada vez más en nuestra comunidad y el resto de España, Halloween. La agenda andaluza viene bien cargada de planes para todos los gustos y bolsillos: además de visitar algunos de los restaurantes premiados con 1 Sol Guía Repsol en Andalucía, puedes hacer todo esto.

20 de octubre, concierto de Ana Mena, Sevilla

Ana Mena, tras su errático paso en OT y, posteriormente, triunfar de manera indiscutible en Italia, llega a Sevilla para interpretar los éxitos de su último disco, Bellodrama. El concierto comenzará a las 23:00 h y tendrá lugar en el Cartuja Center SITE. Las entras las puedes comprar en este enlace desde 28 euros.

20 de octubre, concierto de Lola Índigo en Granada

Si este día lo pasas en Granada, te puedes acercar al concierto que dará Lola índigo en el Palacio Municipal de Deportes. Su gira ‘El Dragón’ llega a su fin a la capital granadina (provincia que vio nacer a la artista, por lo que la cita adquiere un enorme cariz sentimental) con un precio en las entradas desde 33 euros.

Del 20 de octubre al 5 de noviembre, Festival Iberoamericano de Teatro, Cádiz

Si lo tuyo es el teatro, va tocando este fin de semana un viaje a Cádiz, ya que hasta el 5 de noviembre se vendrá celebrando el 38.º Festival Iberoamericano de Teatro. En este enlace puedes consultar la programación al completo, que incluye en su jornada inaugurar una performance de la coreógrafa uruguaya Tamara Cubas, una obra coral en la que participan al menos 70 personas de Cádiz y que supone un ejemplo muy representativo de la poética del movimiento.

21 de octubre, Elvira Blues Festival, Atarfe, Granada

Si eres un apasionado del blues, el 21 de octubre tienes una cita con el V Elvira Blues Festival en Atarfe, con las actuaciones de Santiago Campillo Trío, Fede Aguado y Fierablues, Eneko Alberdi y La No Solo Blues Band, Mr. Man & The Small Frying Pan y The Terra Blues Band. La entrada anticipada es de 10 euros y en taquilla, 12 euros. El inicio del evento será a las 13:00 h, por lo que es un evento al que se presta ir en familia.

Del 21 al 22 de octubre, Jerez Historic Festival, Cádiz

Amantes del motor, el Jerez Historic Festival vuelve tras un año de pausa. Se trata de una de las competiciones más importantes del circuito de Jerez Ángel Nieto, en la que destaca la carera de los 80’s, solo con coches de competición de la época.

21 de octubre, espectáculo de ilusionismo en Málaga

La primera sala de mentalismo y magia en Málaga, Mirari, celebrará el 21 de octubre el espectáculo ‘Persuasión’, producido por André Mirari, el famoso mago argentino del programa Got Talent España. Un show de mentalismo que ofrece una experiencia emocionante y que apela a los sentidos.