El adelanto andaluz nos confunde

Barrila, paliza, peñazo. Hartura, brasa, pestiño. No se me ocurren otras ristras de palabras para el culebrón del adelanto electoral que nuevamente nos distrae de lo fundamental. Sólo nos falta que el presidente Moreno se haga unas fotos al estilo Macron y que todos, bobos de solemnidad, nos pongamos a analizarlas, como está haciendo media Europa con las imágenes del vanidoso presidente francés. Nos espera una crisis enorme cuando finalice la invasión de Ucrania, que dejará unos destrozos que habremos de pagar entre todos los europeos (unidos) por la cuenta que nos trae, pero aquí perdemos tiempo y tinta en las estúpidas instantáneas del baranda galo y en si los andaluces votaremos tal o cual día de junio. A eso se le llama centrar el debate.

Los mismos que dicen que priman el interés general son los que distraen hacia su interés particular cuando les viene en gana. Mientras el fútbol evidencia por enésima vez su pudrición, hacemos quinielas sobre cuándo votaremos sin descartar que sea en un día distinto al domingo. Si votamos en jornada laborable vamos a rejuvenecer todos de pronto, como cuando los inicios de la democracia. Habla, pueblo, habla. Moreno ronea con la fecha electoral, se gusta con el asunto, se siente cómodo agitando el sonajero, elogia a Juan Marín con unos calificativos que evidencian que en realidad no se lo toma en serio y que se sabe muy por encima de su vicepresidente. El opio de la prensa es la fecha electoral andaluza. Cábalas sobre el día de la votación, resaca de la Semana Santa, preparativos de ferias y romerías... ¡Andaluces, levantaos! Sufrimos una verdadera tortura a la que seguirá si Olona es o no la candidata de Vox y si la izquierda a la izquierda del PSOE se funde en una sola lista o continúan siendo los lacasitos de diferentes tonalidades rojas. Más sopor. Más distracciones. Más política epidérmica.

Nos pasaremos una campaña electoral analizando si VOX es muy de “extrema derecha” o menos de “extrema derecha” desde que gobierna en Castilla y León con Feijóo ausente. Miraremos con cierta ternura al líder socialista, mi Juan, que está especializado en cuestas hacia arriba, nunca se olvide. El adelanto nos confunde como la noche a Dinio. Nos distrae. Picamos en los cebos. Nos obligan a prestar atención a estupideces en lugar de a la ejecución de los presupuestos públicos para la región y de la toma de medidas para no depender de la industria del turismo. Qué listo es el presidente y qué simpático el vicepresidente. ¿Y qué dice Teresa Rodríguez hoy del traje de flamenca de Olona? Andaluces, pensad bien si os levantáis. Estamos a un paso de quedar macronizados.