Adelante Andalucía deja claro a Juanma Moreno que no apoyará una manifestación en la calle contra el cupo catalán

La primera reunión de la ronda de contactos entre el presidente de la Junta y los portavoces de los grupos de la oposición para informar sobre el encuentro entre Juanma Moreno y Pedro Sánchez ha dejado clara las posturas: El presidente andaluz quiere apoyos para convocar una gran manifestación contra el cupo catalán y Adelante Andalucía, el grupo más pequeño del Parlamento autonómico, le ha mostrado su rechazo.

La portavoz adjunta, Maribel Mora, le ha dejado claro que no están de acuerdo con convocar una gran manifestación contra el cupo catalán, "es un error absoluto ir contra Cataluña, no estamos de acuerdo", le ha dicho Mora al presidente andaluz en el encuentro que ambos han tenido en el Palacio de San Telmo. Desde Adelante Andalucía entienden que Moreno "deja caer el Estatuto" y no defiende los valores del andalucismo.

Adelante defiende la bilateralidad y reclama que toda la riqueza que se genere en Andalucía "tribute aquí porque las minas tributan en Madrid, Cataluña o Irlanda; las grandes cadenas hoteleras tributan en Madrid, Cataluña o Irlanda; el Puerto de Algeciras tributa en Madrid y nadie ha reivindicado eso. Como se aplique lo que quiere Cataluña, estamos muertos".