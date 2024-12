La adaptación de las infraestructuras a la nueva realidad climática

En un contexto donde la cuenta atrás para los combustibles fósiles ya ha comenzado, la comunidad científica advierte de un panorama preocupante: mientras las energías renovables avanzan y crece su protagonismo en el consumo eléctrico, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al alza. De hecho, 2024 podría convertirse en el año más cálido de todos los registrados debido, principalmente, a la quema de combustibles.

Con este telón de fondo, expertos de distintos sectores se dieron cita en el coloquio “Infraestructuras y cambio climático”, organizado por Acciona y Grupo Joly, para analizar cómo afrontar la transición energética y construir infraestructuras más resilientes. El acto, moderado por Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla, contó con la participación de Eduardo Gutiérrez, director general de Infraestructuras del Transporte de la Junta de Andalucía; Juan de Dios del Pino, delegado territorial de AEMET en Andalucía, Ceuta y Melilla; Javier Cabello, catedrático de la Universidad de Almería y director del Centro Andaluz para el Cambio Global - Hermelindo Castro (ENGLOBA); y Alberto Marina, director de Desarrollo de Negocio de Construcción Zona Sur de Acciona.

Los ponentes, junto al moderador, reunido en torno a la mesa de redacción. / Juan Carlos Muñoz

El transporte fue señalado como uno de los principales responsables del cambio climático durante la intervención de Gutiérrez, quien explicó que este sector genera el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. “Nuestro objetivo es disminuir estas emisiones, con especial atención al transporte privado, impulsando modalidades más sostenibles de desplazamiento”, afirmó. Además, destacó la importancia de repensar el transporte de mercancías, que actualmente depende en su mayoría de la carretera. Gutiérrez subrayó también que resulta imprescindible adaptar las infraestructuras a la nueva realidad climática, marcada por fenómenos más intensos y frecuentes.

Por su parte, Del Pino advirtió que el cambio climático está evolucionando con rapidez y trae consigo fenómenos extremos que, en muchos casos, no se habían observado antes. Como ejemplo, mencionó la reciente borrasca Bernard, que evidenció una atmósfera con características propias de climas tropicales. Según explicó, el ser humano tiene capacidad de actuación sobre la troposfera, donde se concentra el dióxido de carbono. “Invertir en meteorología es clave; no es un gasto, es una inversión que debemos priorizar”, afirmó con contundencia, haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta para anticiparse a estos fenómenos.

La colaboración público-privada resulta un factor fundamental para abordar los desafíos

En una línea similar, Cabello recalcó que el cambio climático es, ante todo, un problema humano que amenaza la forma de vida actual. “Otro clima implica una nueva sociedad, y debemos tener una visión holística del problema, pues de él se derivan múltiples consecuencias: desde la salud hasta la economía”, afirmó. Asimismo, destacó la necesidad de desarrollar infraestructuras multifuncionales, que no solo cumplan su propósito inicial, sino que también se integren en el entorno de forma eficiente. “Necesitamos trabajar con la naturaleza, no en su contra”, concluyó.

Por su parte, Marina defendió el papel fundamental que han tenido las infraestructuras en minimizar los impactos de fenómenos climáticos en comparación con hace 30 años. No obstante, advirtió que el nuevo escenario exige actuaciones claras: “Debemos mitigar los efectos del cambio climático con un cambio de modelo basado en energías renovables, combatir la mala planificación urbanística y apostar por nuevas construcciones adaptadas al entorno”.

Eduardo Gutiérrez, director General de Infraestructuras del Transporte de la Junta de Andalucía / Juan Carlos Muñoz

“Es necesario implantar una red de transportes sostenibles y una modernización ferroviaria”

En el segundo bloque planteado por el moderador, Gutiérrez centró su intervención en las nuevas políticas de infraestructuras, que buscan no solo adaptarse a los efectos del cambio climático, sino también reducirlos. “Las grandes inversiones ya no pueden ser solo construcciones de hormigón; ahora deben orientarse hacia la sostenibilidad”, explicó. En el ámbito del transporte, abogó por reducir los vehículos de combustión con medidas que garanticen la cohesión social, como la mejora de las grandes áreas metropolitanas mediante metros, autobuses eléctricos, carriles bici y plataformas reservadas. Además, destacó la importancia de desarrollar las redes transeuropeas (RTE) de transporte, energía y telecomunicaciones, adaptadas al Pacto Verde Europeo de 2022, y de optimizar las infraestructuras ya existentes en busca de una mayor eficiencia.

Por su parte, Del Pino distinguió entre dos tipos de fenómenos climáticos adversos: los intensos y los violentos. Entre los primeros, destacó las olas de calor, que provocan numerosas muertes progresivas, y la sequía, la causa más mortífera a nivel global. “Algo estamos haciendo mejor en la gestión del agua, porque hemos evitado llegar a cortes graves”, afirmó, aunque advirtió que es fundamental reponer la naturaleza, ya que los ríos vacíos afectan a toda la vida que los rodea. En cuanto a los fenómenos violentos, como la ciclogénesis explosiva que sufrió hace unos años Badajoz o la reciente DANA, insistió en que si no se mejora la resistencia de las infraestructuras, estos episodios se volverán más frecuentes y destructivos. Además, subrayó que la naturaleza puede ayudar a capturar dióxido de carbono, pero es necesario gestionarla con inteligencia.

Innovación y tecnología deben ir acompañadas de medidas en favor de la sostenibilidad

Por otro lado, Cabello insistió en la necesidad de trabajar con la naturaleza y de proporcionar soluciones imaginativas para construir ciudades más habitables. Una de sus propuestas fue desarrollar refugios climáticos que protejan a la población más desfavorecida y conectar las políticas a distintas escalas, dado que el cambio climático obliga a un enfoque global e integrado.

En su intervención, Marina puso el foco en el modelo energético y en la gestión del agua como eje central del desarrollo. “Si no se gestiona bien el agua, nos mata”, advirtió, defendiendo la necesidad de políticas hídricas que aborden tanto el suministro como la protección frente a sus efectos más destructivos. También subrayó la importancia de acciones concretas adaptadas a las cuencas hidrográficas del país y celebró los avances en desalación, que ha logrado reducir su impacto medioambiental y sus costes. No obstante, alertó sobre los desafíos económicos: “Las administraciones necesitan los fondos europeos para afrontar estos proyectos, pero no está claro si están preparadas para gestionarlos”. Finalmente, criticó una legislación demasiado estricta que limita la innovación y propuso la “compra pública innovadora” como una herramienta para superar estas barreras.

Juan de Dios del Pino, delegado Territorial de AEMET en Andalucía, Ceuta y Melilla / Juan Carlos Muñoz

“Tenemos que perder el miedo a comunicar información a la ciudadanía; tienen el derecho de estar informados”

Con el objetivo de avanzar hacia un modelo más sostenible, Eduardo Gutiérrez, director general de Infraestructuras del Transporte de la Junta de Andalucía, destacó la importancia de las políticas de contratación que fomenten la sostenibilidad. Aseguró que, desde la Consejería de Fomento, se están desarrollando proyectos de investigación y desarrollo (I+D) con el objetivo de incorporar productos reciclados en las infraestructuras. “Utilizar el volumen de información que facilita la tecnología es clave”, añadió. Además, hizo hincapié en la necesidad de apostar por la compra pública innovadora y fortalecer los modelos público-privados, recordando que España es líder mundial en servicios energéticos. En relación a la economía circular, subrayó su importancia en la transición hacia un modelo de economía sostenible: “La transición a una economía circular constituye una contribución esencial a los esfuerzos de la UE para lograr una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y competitiva”, afirmó, enfatizando la oportunidad que representa para transformar la economía.

Otro punto tratado fue el relativo a los sistemas de alerta temprana, Juan de Dios del Pino, delegado territorial de AEMET en Andalucía, Ceuta y Melilla, se centró en la necesidad de mejorar los protocolos de actuación ante fenómenos climáticos. Lamentó que, a pesar de los avances, aún queda mucho por hacer en cuanto a la eficacia de estos sistemas, y abogó por una mayor sensibilización de la población. En este sentido, resaltó la importancia de perder el miedo a informar de manera clara y oportuna: “Perder el miedo a informar al ciudadano”, indicó, añadiendo que las instituciones deben tomar acciones con una visión a largo plazo y sin ambigüedades. Según Juan de Dios del Pino, la investigación será esencial para enfrentar el cambio climático, al tiempo que urgió a actuar sin más dilaciones, dejando de lado disputas políticas.

La concienciación sigue siendo uno de los vehículos claves para afrontar los cambios

Por otro lado, Javier Cabello, director del Centro Andaluz para el Cambio Global - Hermelindo Castro (ENGLOBA) y catedrático de la Universidad de Almería, también resaltó la urgencia de actuar, aunque subrayó que pequeños cambios pueden generar grandes impactos. Consideró que es vital modificar nuestra forma de pensar para abordar el cambio climático de manera efectiva. “La urgencia no nos debe quitar de hacer lo importante”, comentó, destacando la necesidad de pensar en el largo plazo. Además, reiteró su convicción de que las infraestructuras deben trabajar en armonía con la naturaleza, que posee una sabiduría propia. En este sentido, destacó que los avances tecnológicos deben ir de la mano con la naturaleza para obtener los mejores resultados.

Igualmente, Alberto Marina, director de Desarrollo de Negocio de Construcción Zona Sur de Acciona, insistió en que no existe una solución única para todos los casos. Señaló que las zonas más vulnerables requieren un tratamiento específico y una planificación a largo plazo para evitar que los fenómenos extremos se generalicen. “Hay que diseñar nuevas obras, adaptar las que ya tenemos y aplicar acciones sostenibles”, afirmó. Además, destacó el papel fundamental de la innovación, citando ejemplos como el uso de baterías en el coche eléctrico de Acciona, que permite cambiar la batería en lugar de reemplazar el vehículo completo. En términos de agua, Alberto Marina mencionó la optimización de redes y el papel de Acciona en la desalación sostenible: “Sólo desalamos agua mediante ósmosis inversa, la tecnología de desalación mejor dotada para suministrar agua dulce en zonas de estrés hídrico”, concluyó, subrayando el compromiso de la empresa con un planeta cada vez más sostenible.

Javier Cabello, director Centro Andaluz para el Cambio Global Hermelindo Castro (ENGLOBA) y catedrático de la Universidad de Almería / Juan Carlos Muñoz

“Hay que proteger, reponer y trabajar con la naturaleza. Ahí siempre están las respuestas”

El último tema a tratar lo expuso Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla, desde la moderación: La Comunidad de Madrid albergará la primera planta de hidrógeno verde de España, alimentada por agua regenerada, un paso clave hacia la sostenibilidad. Los ponentes lo evaluaron como positivo, pero un ámbito donde todavía falta mucho por estudiar y con barreras logísticas todavía por romper.

Los proyectos requieren una planificación a largo plazo para conseguir un impacto real

El director general de Infraestructuras del Transporte de la Junta de Andalucía, destacó que se está apostando por el transporte colectivo para reducir el uso del vehículo privado. Proyectos como los tranvías de Jaén, Alcalá o la bahía de Cádiz, junto con redes de metro en varias ciudades andaluzas, ya están contribuyendo a la reducción de 10.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Además, en áreas rurales, se han implementado sistemas de transporte a demanda, evitando el consumo innecesario de vehículos vacíos, y la inteligencia artificial ayudará a mejorar la planificación del transporte.

Alberto Marina, director de Desarrollo de Negocio de Construcción Zona Sur de Acciona / Juan Carlos Muñoz

“La integración de conocimientos de todos los ámbitos es el camino para adaptarnos a la realidad”

Por su parte, Alberto Marina, director de Desarrollo de Negocio de Acciona, subrayó la importancia de integrar conocimientos sobre agua, energía e infraestructuras, destacando que el sector privado juega un papel crucial en la innovación.

Asimismo, mencionó que Acciona lleva 20 años apostando por generar energía renovable para suministrar electricidad fiable, competitiva y totalmente limpia.