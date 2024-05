El acusado del crimen de Alcalá alega una pelea, alcohol y drogas y no recuerda el estrangulamiento

"Se me fue de las manos. No sé qué se me pasó por la cabeza con la droga y la borrachera", asegura negando además que robase al muerto

Fernando Jesús L.G., acusado de asesinar y robar a otro varón en el mes de septiembre de 2022 en Alcalá de Guadaíra, ha reconocido este martes en el juicio con jurado popular que celebra en su contra la Audiencia de Sevilla, que agredió a la víctima, pero ha alegado que fue en el marco de una "pelea" entre ambos y bajo los efectos del alcohol y las drogas, asegurando que no recuerda haber maniatado ni estrangulado al fallecido.

El inculpado, para quien la Fiscalía reclama un total de 29 años de cárcel, 25 años por un delito de asesinato y cuatro más por un delito de robo con violencia, ha expuesto durante su comparecencia que el fallecido y él vivían "juntos" porque él le acogía en su vivienda, manifestando que las horas previas a los hechos, acontecidos entre las 10,00 y las 13,00 horas del día 24 de septiembre de 2022; ambos habían estado "consumiendo alcohol y drogas", llegando a un descampado de la carretera Alcalá-Dos Hermanas.

Según su versión de los hechos, el fallecido le "echó en cara" que a él no le "faltase nada" porque trabajaba y tenía recursos económicos, tras lo cual, en el marco del citado consumo previo de alcohol y drogas, ambos se enzarzaron "en una pelea" y él acometió a la víctima "con una piedra en la cabeza", derribándole al suelo."SE ME FUE DE LAS MANOS""Se me fue de las manos. No sé qué se me pasó por la cabeza con la droga y la borrachera", ha asegurado el acusado, de 43 años a fecha de hoy y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, insistiendo en que todo sucedió cuando él "tenía una borrachera muy grande" y que se ha "arrepentido" de haber atacado a la víctima.

Y mientras según la Fiscalía el inculpado, tras derribar a la víctima, le ató las manos con bolsas y le colocó alrededor del cuello unas bolsas de plástico y una tela, entrelazadas "para constituir un lazo con un palo, a modo de torniquete, estrangulando a su víctima" hasta la muerte; Fernando Jesús L.G. ha asegurado que no recuerda tales extremos, a causa de su estado "de borrachera".

Además, mientras la Fiscalía sostiene que el acusado abrió la riñonera del fallecido y se apoderó de su cartera y de la cartilla bancaria, comprando un teléfono móvil por importe de 99 euros "proveniente del dinero sustraído a la víctima"; Fernando Jesús L.G. ha negado tal extremo, explicando que el fallecido "no tenía ni un duro".

MÁS ALCOHOL Y DROGAS

Según su versión de los hechos, él se marchó de la escena de la pelea para "seguir bebiendo y consumiendo droga", marco en el que coincidió con una tercera persona, que habría sido quien le habría propuesto acudir a un establecimiento comercial, donde esta persona le habría comprado el ya citado teléfono móvil valorado en 99 euros.

Un agente de la Policía Nacional ha testificado de su lado que el cadáver de la víctima fue localizado "maniatado con bolsas", como sostiene la Fiscalía, y que el propio acusado, una vez ya detenido, indicó la localización de la cartera del fallecido, extremo que este último encuadra "al día siguente" de los hechos, cuando ya no estaba bajo los efectos del alcohol y la droga.