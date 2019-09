Se acabaron las vacaciones, ¿hay Gobierno?, ¿hay oposición?

1

El presidente Moreno Bonilla –o simplemente Juanma Moreno, porque en Twitter Moreno siempre ha disfrutado de su deseo, a medio camino entre Herman Melville y Lola Flores, de "llamadme Juanma"– es un activo tuitero. De su entrevista con Carlos Herrera, por supuesto precedida de un elogio algo impúdico al entrevistador, sacó nueve tuits. El autobombo da mucho de sí. Del delicado diálogo del lunes en Canal Sur, sacó otros diez; y con la etiqueta #CanalSurSeAbre como si entrevistar a un presidente de la Junta por lo visto fuese un gran cambio. En fin, de la reunión de la concertación social se hizo un álbum de ocho fotos estilo Sánchez, incluso retratándose como una alegre pandilla que se reencuentra después de las vacaciones, "¿Y tú, viajaste?"… "Pude escaparme a Galicia a pesar del lío de la listeriosis"… "Qué bien"… En fin, la vida es bella y a Moreno Bonilla siempre parece un personaje de Capra en Palacio.

La @andaluciajunta apuesta por la educación e inicia el curso escolar con una gran medida: 105M para renovar los libros de texto gratuitos. #JuanmaMorenoCSR #CanalSurSeAbre pic.twitter.com/CEuSMpoLtP — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 2, 2019

Esta semana, entre los publirreportajes su Twitter, hay un tuit en el que se felicita de la "gran medida" de cien millones para renovar los libros de texto gratuitos como prueba de su "apuesta por la educación". El PSOE, sin embargo, replica de inmediato: 1) es una medida creada por los gobiernos socialistas y protegida por el Estatuto; y 2) sencillamente este año tocaba renovar los libros. Lo que se llama un zasca. Pero la maquinaria de propaganda opera con un principio básico: no importa la verdad, sino colocar el mensaje.

💬 @javierimbroda: Tenemos 13.000 niños menos en Infantil y Primaria. Con la ratio legal de 25 sale una supresión de unidades públicas de unas 520. Se van a reducir muchísimas menos y daremos el dato una vez cerrado. La pregunta es por qué hay 13.000 niños menos. #CGobAND ✅ pic.twitter.com/rr4am4PwOm — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) September 3, 2019

2

Imbroda va a las ruedas de prensa como los púgiles al pesaje antes del combate: como si la cara de mala leche puntuase y ya estuvieras empezando a sumar para la victoria. Lo del martes fue antológico; y puede verse en la videoteca institucional. Soltaba los datos como Ali soltaba las manos ante la báscula, con la mirada de Canelo y el gesto desafiante de Pacquiao. Por momentos parecía dispuesto a soplarle un hostión a algún periodista, para poner las cosas en su sitio.

Claro que ni siquiera @AndalucíaJunta, la cuenta de propaganda institucional que sacó casi cuarenta tuits de la rueda del Consejo de Gobierno –sí, casi cuarenta, para cantar sus alabanzas– se atrevió a destacar la gran frase de Imbroda: "Nunca ha habido una apuesta más importante por la educación pública como con este Gobierno". Imbroda confunde presupuesto y proyecto. Los presupuestos tienden siempre a ir a más, pero más dinero no necesariamente indica mayor compromiso. Pero Imbroda, con su espíritu competitivo, necesita ser el campeón de todo. Si se habla de educación pública, se autoproclama campeón; si va de apoyar a la concertada, se autoproclama campeón; y si hay que abrir espacio a la privada, pues también se autoproclama. Nº1 en todo.

Imbroda ha asimilado bien la consigna del aparato de propaganda: proclamar a todas horas nuevos éxitos del Gobierno del Cambio, sean reales o no. Imbroda, de hecho, defiende que lo suyo son datos mientras los demás manipulan: "Argumentos informados frente a la especulación rabiosa". Hay que entender que criticar sus argumentos es especulación rabiosa. Él lo tiene claro. Y aclaró: "La ignorancia y la falta de rigor se están poniendo peligrosamente de moda". Se entiende que entre los demás, claro.

Reunión intensa e interesante con @facua para tratar la crisis de la listeriosis. Hemos trasladado nuestro compromiso de colaboración y comunicación permanente para que lo ocurrido en Andalucía no se repita nunca más. pic.twitter.com/HDiyqH4zPn — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) September 3, 2019

3

La ex presidenta, líder formal de la oposición, suma ocho tuits del lunes al viernes. En fin, no parece expuesta al riesgo de artrosis en los dedos. De ellos, tres son necrológicos: Blanca Fernández Ochoa, el chirigotero Domingo Santander y el crío sevillano Julio Rosa. Otro es para felicitarse por un hijo humilde de su ciudad que ha llegado a dirigir el Ballet Nacional; y otro sobre una reunión con el embajador turco. Más allá de los gestos formales, apenas hay sustancia política: un zasca de hemeroteca a Moreno Bonilla y un tuit sobre el paro, eso sí, con tono discreto, porque en definitiva es la herencia más pesada… De su actividad pública apenas una reunión con Facua sobre listeriosis. Y tiene su aquél, porque no se trata de una reunión de la Ejecutiva socialista, no, sino con Facua, que efectivamente ha ejercido el liderazgo de la oposición en la crisis de la listeriosis ocupando el espacio abandonado por el PSOE y por la izquierda en general. Susana Díaz va a tener que ir pensando en volver no de las vacaciones de agosto, sino de la derrota del 2-D.