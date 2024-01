El abuelo de Marta critica a la Justicia y a la Fiscalía por no clonar los teléfonos de los otros implicados

El 15 aniversario del asesinato de Marta ha sido el más reivindicativo de los últimos años por parte de la familia de la joven. El abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, ha criticado a la Justicia y a la Fiscalía por el hecho de que no se hayan clonado los teléfonos de los otros implicados, que en su día fueron absueltos y por tanto no pueden volver a ser investigados, una línea de investigación que cerró recientemente el Tribunal Constitucional al rechazar el recurso de amparo de la familia.

El abuelo de Marta ha participado este miércoles en una concentración en los juzgados de Sevilla, a la que han asistido más de un centenar de personas, al cumplirse el 15 aniversario del asesinato de Marta y después de que se haya entregado el informe pericial realizado con el clonado del teléfono móvil de Miguel Carcaño, que ha revelado seis nuevos posicionamientos aunque el perito no puede concretar ni el día ni la hora en la que tuvieron lugar esas localizaciones.

En esta concentración frente a las puertas de la Audiencia de Sevilla, un portavoz ha leído un comunicado en el que culpan a la Fiscalía y al juez que mantiene abierta la pieza separada para la búqueda de Marta de "no querer que aparezca el cuerpo", criticando que fuese el instructor quien inicialmente accediera a la clonación y análisis de los "datos telefónicos crudos" de los teléfonos de todos los implicados, incluidos el Francisco Javier García Marín, el Cuco, de quien ha recordado que reconoció que tanto él como su madre "mintieron" en el juicio por el asesinato de Marta.

El abuelo se ha preguntado por qué tras el reconocimiento de esas mentiras "no se puede repetir ese juicio, porque han engañado a los jueces".

El comunicado subraya que todos los implicados participaron de manera directa o indirecta en los hechos y que el cuerpo de Marta fue sacado del piso de León XIII entre tres personas, por lo que consideran que si se clonaran los demás teléfonos podría buscarse si esos tres télefonos se localizan "en un mismo sitio". Sin embargo, han insistido en que ni la Fiscalía ni la Justicia han "movido un dedo" para exigir la clonación de esos teléfenos, y en este sentido se han preguntado quien "maneja los hilos" de la Fiscalía y de la Justicia, añadiendo que uno de los implicados, la novia del hermano de Miguel Carcaño es "sobrina de un juez de Sevilla".

El portavoz ha recordado que hoy Marta tendría 32 años. "Ni ella ha podido formar su familia y estos cinco indeseables han destrozado nuestra familia y nos están matando en vida", ha afirmado, añadiendo que "morirá buscando a su nieta".

Ha lamentado asimismo que la Justicia, cuya imagen aparece con una venda, "no quiere ver en el caso de Marta", por lo que ha pedido que se quite la venda y dé el paso hacia una Justicia "justa, no ciega".

Confianza en que la Policía investigue el nuevo informe pericial

José Antonio Casanueva ha insistido en que la familia lo único que quiere es que aparezca el cuerpo para "dar descanso" a sus familiares, por lo que ha confiado en que la Policía actúe y continúe la búsqueda de acuerdo con los resultados del informe pericial. Mientras tanto, el abuelo, ha confiado en que Miguel Carcaño, que cumple su condena por el asesinato en la prisión de Herrera de la Mancha, no salga de prisión. A sus 87 años, el abuelo ha dicho que aunque no entiende cómo funciona el sistema penal sólo confía en que habrá Justicia para Marta "en el Supremo" que decide sobre todas las personas, en alusión a Dios.

El abuelo ha tenido unas palabra de recuerdo para Marta, que fue su primera nieta y era "una chica maravillosa, que ayudaba a todo el mundo", por lo que ha subrayado que su asesinato fue una "pérdida enorme", por lo que ha pedido a la Justicia que siga investigando y que se clonen los otros teléfonos a pesar de que esta posibilidad ha sido descartada ya por el tribunal de garantías.

Por último, el portavoz de los concentrados ha invitado al juez y al fiscal para que "convivan un par de semanas con la familia, en especial con el abuelo, y así comprobarían cómo el abuelo de España está muriendo en vida".

La concentración ha finalizado con un fuerte aplauso para Marta y para topdas las víctimas del maltrato y con los asistentes mostrando su apoyo al "abuelo de España", al que han cantado una versión de Verano Azul: "Del barco del abuelo no nos echarán..." En la concentración, se escucharon también gritos de "Justicia, despierta, Marta está esperando" o "Todos somos Marta".