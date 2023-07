El abandono de animales crece hasta un 15% en Andalucía

El presidente del Colectivo Andaluz Contra el Maltrato Animal (Cacma), Antonio Moreno, ha alertado que "el abandono vuelve a subir, en lo que respecta a Andalucía, en aproximadamente un 10% o un 15% más que en años anteriores" y ha señalado que "las protectoras, lamentablemente la mayoría, por no decir absolutamente todas, están totalmente colapsadas".

Moreno ha indicado que los principales motivos de estos abandonos son "la compra de animales en lugar de las adopciones, la no esterilización de los animales y el capricho de querer criar constantemente en los hogares particulares". Al hilo de ello, ha añadido que "la desaparición del control sobre los perros de trabajo, como los perros de caza y las jaurías, ha provocado un mayor descontrol en los abandonos, causado por la nueva ley de bienestar animal", y ha apuntado que "si la normativa se llevase a cabo y fuese un poco más dura con la prohibición de cría de animales por parte de particulares, esto paliaría la situación".

Asimismo, las especies más afectadas por el abandono animal son los caninos y los felinos, según ha subrayado el presidente del colectivo, quien a su vez ha señalado que "se ha notado un aumento en el abandono de gatos en este año".

Por otra parte, Moreno ha lamentado que "se sigan vendiendo animales exóticos en los establecimientos, que cuando son grandes no se tratan igual, lo que ocasiona graves daños", entre estos daños se encuentran "la venta de las tortugas de Florida, la desaparición paulatina de galápagos leproso y del cangrejo ibérico", ha matizado.

Las protectoras se encuentran actualmente en una "situación dantesca", pues según ha declarado Moreno, "faltan casas de acogidas y dinero para mantener a estos animales", y ha destacado que "las protectoras que presentan menor deuda se sitúan en los 2.000 euros en adelante", a lo que ha añadido que "esta situación de colapso absoluto provoca un crecimiento en el número de abandonos, lo que desencadena a su vez en un aumento del número de sacrificios".

"Las adopciones a pesar de ir en aumento no crecen al mismo ritmo al que aumentan los abandonos, provocando que sean insuficientes el número de adopciones como medida para poder paliar este problema", según ha apuntado el presidente del colectivo, quien a su vez ha reivindicado que "las administraciones, por su parte, deberían dar un pequeño empujón y promover la adopción de animales, y sobre todo evitar la cría de particulares".

Críticas a la legislación

El presidente de Cacma ha manifestado que la ley de Bienestar Animal aprobada el pasado 28 de marzo de 2023 "no es lo que deseábamos todos, porque esta ley deja fuera a muchos animales que viven en el Estado español" a lo que ha agregado que "no podemos hacer una ley de bienestar animal dejando animales fuera, ese es el mayor pecado que tiene". Asimismo, ha resaltado que "los plazos de adaptación, el desarrollo de muchos de los artículos que todavía no se han empezado a hacer, y la no aplicación de los artículos ya aprobados, son una asignatura pendiente que tiene el Gobierno".

El principal problema, según ha apuntado Moreno, "reside en que los ayuntamientos no tienen efectivos, y no existen verdaderos departamentos dentro de la Policía Local que lleven a cabo, no solamente las ordenanzas municipales, sino las leyes, tanto la ley autonómica como las leyes del Estado, y esto se nota".

El presidente del colectivo ha destacado que si tienes un caso de maltrato animal, para que acudan, "te las ves y te las deseas", a lo que ha añadido que para denunciar estos casos, los ciudadanos "tienen que acudir a asociaciones que conozcan las leyes y las obligaciones de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local", al tiempo que ha resaltado que "a nivel de particulares, es muy raro que alguno de los tres cuerpos acudan a una llamada de maltrato animal".

Por otro lado, Moreno ha declarado que la ley de protección animal andaluza aprobada el 24 de noviembre de 2003 "se ha quedado obsoleta", a lo que ha agregado que "lamentablemente no se quieren tocar temas importantes", y ha ejemplificado que "la caza de aves canoras, que está prohibida en toda Europa, a día de hoy cuenta mínimos permisos en España, pero aún se sigue realizando".

El presidente de Cacma ha concluido asegurando que "el tema del abandono en la ley no está castigado como debería" y aunque "afortunadamente, tenemos el Código Penal, que en su artículo 337, ya lo ampara, a nivel de la ley autonómica, habría que hacer un gran trabajo y dejarnos de copiar lo que tengan otras comunidades, porque la idiosincrasia de cada región es única".