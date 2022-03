Yolanda Díaz inicia el desembarco en Andalucía de la mano de los sindicatos

Yolanda Díaz visitará mañana Andalucía por primera vez desde que es vicepresidenta segunda del Gobierno. Lo hará en un acto en la facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla para analizar los efectos en la comunidad de la reforma laboral aprobada en el Congreso hace unas semanas. La política gallega estará acompañada de las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, es decir, que no acude a un acto organizado por ninguno de los partidos de Unidas Podemos, coalición de la que Díaz forma parte y que está llamada a liderar tras el señalamiento de Pablo Iglesias y la propia disposición que ha mostrado ella misma a encabezar la confluencia.

Cuando el ex líder de Podemos dejó la cúpula de la formación morada camino de las elecciones madrileñas del pasado mayo, Díaz se convirtió en la referente de Unidas Podemos en el Ejecutivo central y, después, anunció su voluntad de poner en marcha un “proyecto de país”. Pero hay que recordar que el único carnet de militante que tiene la dirigente izquierdista el el del Partido Comunista de España (PCE), ya que abandonó IU y nunca llegó a estar en Podemos, a pesar que llegó al Gobierno por su vinculación a Pablo Iglesias.

Fue precisamente en la fiesta del PCE donde lanzó su “proceso de escucha” para armar el citado “proyecto de país” llamado a superar a Unidas Podemos. No acudió a la universidad de otoño de Podemos, que se celebró en octubre en Madrid ni a la escuela de otoño IU, que se celebró precisamente en Sevilla en noviembre. Estas ausencias dan pistas de lo escrupulosa que está siendo Díaz, pero también hablan sobre la relación tan llamativa que mantiene con los partidos de su espacio político. Mantiene una muy buena sintonía con Enrique Santiago, secretario general del PCE y secretario de Estado para la Agenda 2030, pero es conocido que la conexión con el líder de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, no es la mejor.

Esta realidad volverá a quedar patente en el acto de mañana en Sevilla, al que llega con de la mano de los sindicatos mayoritarios. Antes de la conferencia, Díaz tendrá una reunión con López y Castilla, que son las lugartenientes en Andalucía de Unai Sordo y Pepe Álvarez. Los jefes estatales de CCOO y UGT han sido claves en la negociación de la reforma laboral y la intención de los sindicatos en Andalucía es imitar esta entente. Fuentes sindicales confiesan a esta redacción que esperan que la conferencia se centre en los efectos de la nueva regulación laboral en Andalucía, aunque son conscientes del interés político de la visita. Sobre todo si se tiene en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina y que todas las miradas están puestas en el papel que Yolanda Díaz pueda jugar en el ámbito de la izquierda andaluza ante los comicios.

Desde que la vicepresidenta segunda se convirtió en referente de Unidas Podemos a nivel estatal se ha especulado con una posible intervención suya en favor de la reunificación de un espacio político que pasa por un momento complejo tras la implosión de Adelante Andalucía, la confluencia alumbrada para las elecciones de 2018 que saltó por los aires en noviembre de 2020. Sobre todo si se tiene en cuenta que después de las autonómicas de Madrid, la siguiente meta electoral era la andaluza. El adelanto en Castilla y León cambió las previsiones y la actitud de Díaz hacia los comicios del pasado 13 de febrero no fue la más proactiva. Sólo participó en un acto de campaña, entre otras razones, explican fuentes de UP, porque el candidato de UP fue un hombre y, de hecho, no hubo ni una mujer entre los aspirantes a presidir la Junta de Castilla y León.

“Está muy pendiente de lo que ocurre en Andalucía”, apuntan fuentes del Ejecutivo central, a pesar de que esta preocupación no se ha plasmado de forma concreta. Desde Unidas Podemos por Andalucía aseguran que estaban “al tanto” de la intención de Díaz de acudir a la comunidad y enmarcan el viaje en ese “proceso de escucha” a pesar de la resistencia de la ministra de Trabajo a participar en actos de partido. En cualquier caso, Toni Valero, Martina Velarde y Ernesto Alba –líderes de IU, Podemos y el PCA– estarán en la conferencia como invitados y es probable que se aborde la situación de la izquierda en la comunidad.

Sí es cierto que miembros del equipo de la vicepresidenta han estado en contacto con los mediadores de la sociedad civil que han impulsado un intento por reunificar a la izquierda andaluza que, por el momento, no ha dado sus frutos. El informe demoscópico esgrimido por estos mediadores para convencer de la idoneidad de armar una candidatura unitaria salió del entorno de Yolanda Díaz, pero no fue suficiente para encauzar las conversaciones. Adelante Andalucía, la formación que dirige Teresa Rodríguez, ya ha apostado por su propia confluencia andalucista, según desveló Infolibre, ante la dificultad de que se dé la condición que han impuesto: la reintegración de los diputados no adscritos expulsados en aplicación del pacto antitransfuguismo.

Esto deja a Unidas Podemos y Andaluces Levantaos como los actores que siguen formando parte de una negociación sobre la cual se esperaban novedades antes del 28 de febrero, pero que sigue bloqueada. El alejamiento de la convocatoria electoral que sugiere por la convulsión en el PP ha vuelto a atascar un proceso en el que todos los actores desconfían del otro y sobre el que planea la figura de Yolanda Díaz.