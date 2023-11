La XXIII Carrera Popular y Gran Caminata por la Paz e Integración se celebrará el próximo domingo

La XXIII Carrera Popular y Gran Caminata por la Paz e Integración, que organizada el IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén, se celebrará el próximo domingo y volverá a aunar la práctica deportiva y la promoción de valores como la colaboración o el respeto.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de esta prueba, que ha contado con la directora y el secretario del instituto, Pilar Abelenda, y Antonio López; el concejal de Deportes, José María Álvarez; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación Educativa, Francisco José Solano."Hoy, más que nunca, tenemos que decir no a las guerras, no a la discriminación y no a las injusticias. Así, es esencial que los centros promuevan la paz y la integración y por eso queremos llevar estos valores fundamentales más allá de las aulas y, directamente, a las calles de nuestra comunidad", ha afirmado Abelenda sobre esta iniciativa que tiene lugar anualmente con motivo de la festividad de Santa Catalina.

Por su parte, el delegado ha aludido a la importancia de colaborar en "esta cita anual solidaria en la que educación y deporte van de la mano, aunando así la actividad física con valores como la colaboración, el respeto entre iguales o la amistad, fundamentales para la convivencia" en sociedad.

Al hilo, ha destacado la apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, por el fomento del deporte y un estilo de vida saludable "desde edades muy tempranas". A través de programas como Hábitos de Vida Saludable y Más Deporte, los centros desarrollan una amplia variedad de actividades para promover en el alumnado la adquisición de habilidades, conocimientos, competencias y actitudes que faciliten la elección y adopción de estilos de vida saludables.

Además, Solano ha felicitado al IES Santa Catalina por esta iniciativa y a todos los colaboradores, al tiempo que ha animado "a todos a participar en esta nueva edición de la Carrera Popular y Gran Caminata, una de las más esperada por la comunidad educativa y la sociedad de Jaén".

En la misma línea se ha pronunciado el edil de Deportes, quien ha augurado que la carrera "será un éxito" y ha agradecido a los patrocinadores y a los más de cien voluntarios del IES Santa Catalina su colaboración "porque son los que hacen posible la celebración de una carrera de estas características"."Desde el Patronato Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Jaén, todo lo que sea promover el deporte y traer a un instituto la actividad física es bienvenido, puesto que consideramos que la vida sin el deporte no sería lo mismo", ha añadido Álvarez.

MÁS DE 600 PERSONAS INSCRITAS

Los interesados en participar en la carrera popular pueden formalizar su inscripción, vía telemática, en la web www.deportime.com, hasta las 14,00 horas de este viernes. El precio es de seis euros para quienes que deseen llevar la camiseta conmemorativa del evento y de dos, para los que no quieran adquirirla. Ya son más de 600 las personas inscritas para un total de mil dorsales disponibles.

En el caso de la caminata, que tiene ya garantizada la participación de unas 400 personas, la inscripción es gratuita y de forma presencial en el propio instituto desde este miércoles hasta el sábado, en horario de 9,00 a 14,00 horas, y el propio día de la prueba, entre las 8,30 y las 10,15 horas.

La XXIII Carrera Popular y Gran Caminata por la Paz y la Integración se celebrará en las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil, júnior, sénior, veteranos A, B, C, D, E, F, G y H, y discapacitados. La recogida de dorsales tendrá lugar en el IES Santa Catalina, en horario de oficina, desde este miércoles y hasta el sábado. Además, se podrá retirar el mismo domingo de 8,30 a 10,15 horas.

La carrera popular y la gran caminata, que saldrá minutos después de la primera, comparten recorrido de 4,6 kilómetros con salida y meta en la plaza de los Perfumes. Al inicio de la prueba habrá unas palabras en memoria de Rafael López-Sidro, a quien se dedica esta edición, y se leerá un manifiesto que será interpretado en lenguaje de signos por el alumnado del IES Santa Catalina y que dará voz a diferentes colectivos que reclaman la igualdad de condiciones para todos.

PREMIOS

Los tres primeros clasificados absolutos, tanto en categoría masculina como femenina, recibirán un trofeo, aceite de oliva y un vale en material deportivo de 120, 100 y 80 euros, respectivamente. Un trofeo se llevarán igualmente los tres primeros de cada categoría, tanto masculinos como femeninos; los tres centros de enseñanza con mayor participación en meta y los tres clubes deportivos con más representantes en meta, con un mínimo de diez en ambos casos.

Aceite de oliva será el premio para los cinco primeros de la general en categoría masculina y femenina. Además, los diez primeros clasificados de la general, tanto en hombres como en mujeres, conseguirán una prereserva de dorsal para la 41ª Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, prevista el 13 de enero de 2024. En el caso de que alguno la hubiera conseguido al finalizar la XXVII Media Maratón de la Mujer Corredora en Memoria de Paco Manzaneda, pasaría al siguiente clasificado.