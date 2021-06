Vox vuelve al apoyo al Gobierno andaluz tras el órdago con la ley del suelo

Las aguas turbulentas de Vox vuelven a su cauce. Cuando no ha pasado una semana del órdago que provocó la caída de la ley del suelo, se ha hecho público que el socio parlamentario habitual del Gobierno andaluz apoyará dos iniciativas relevantes para el Ejecutivo de PP y Ciudadanos. Se trata de la ley de lucha contra el fraude, impulsada por Juan Marín, y el decreto presentado este martes que servirá para poner en circulación las ayudas estatales a empresas afectadas por el Covid.

El cambio es relevante, aunque el funcionamiento de la legislatura ha demostrado que probablemente no sea definitivo. Las relaciones entre Vox y el equipo de Juanma Moreno son muy variables y no siempre tienen que ver con la realidad andaluza, sino que suelen enmarcarse en conflictos asociados a la política nacional. No obstante, en Vox insisten una y otra vez que sus estruendosos enfados se deben a que el Gobierno de PP y Cs "incumple" los acuerdos firmados en los últimos dos años y medio.

Después de la llegada masiva de inmigrantes marroquíes a Ceuta, mucho de ellos menores, Vox advirtió que rompería con el Gobierno andaluz si acogía alguno de los niños y jóvenes extranjeros de la ciudad autónoma. La Junta, en un acuerdo entre el Ejecutivo central y las regiones, anunció la acogida de 13 de los 200 menores, lo que provocó la ira de los socios. Este fue uno de los motivos que se tradujo, a la postre, la abstención de los 11 parlamentarios de la extrema derecha en el debate de totalidad sobre la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

El portavoz de la formación, Manuel Gavira, ha llamado este finde semana a reconducir las relaciones para acabar la legislatura, algo que el Gobierno asegura que quiere hacer. Y ahora se conoce que Vox apoyará el citado decreto con los 1.109 millones de euros estatales para las empresas afectadas por la pandemia, según ha revelado Rocío Blanco en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno. Según la titular de Empleo, lo ha hecho a cambio de influir en las ampliación de las actividades económicas que pueen recibir estas subvenciones.

Horas después, en una entrevista en Canal Sur Radio, Manuel Gavira ha desvelado que su partido apoyará la Ley de Lucha contra el Fraude de la Consejería de Regeneración que dirige Juan Marín. Esta norma lleva meses tramitándose en el Parlamento, por lo que Vox ha participado en su elaboración y ha incluido enmiendas, razón que esgrime Gavira para apoyar el texto, que llegará al Pleno para su aprobación definitiva en las próximas semanas.

Este viraje tiene que ver con la condición que puso Vox en su última ruptura con el Gobierno, que consistía en que no apoyarían ninguna norma que no llevase ya su rúbrica antes de la crisis ceutí. Así justifican su apoyo a la ley de Juan Marín. El caso de las ayudas estatales es distinto, pero hay que recordar que en el mismo momento que se confirmó la abstención de Vox con la Lista comenzaron a arreciar las críticas por parte del Gobierno. Los distintos portavoces del Ejecutivo, PP y Cs insistieron en que la dificultad que tendría Vox para defender su rechazo a medidas necesarias para la recuperación económica y este decreto de ayudas encaja en esa descripción.