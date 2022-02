Vox muestra su apoyo a las protestas de los sindicatos profesionales sanitarios

Con la sexta ola de Covid en caída libre, comienza el calendario de protestas sindicales por la situación de la Atención Primaria. Este jueves la convocatoria corresponde al sindicato de enfermería Satse, que ha llamado a enfermeros y fisioterapeutas a manifestarse en los centros de salud de las ocho capitales para criticar la "precaria" situación que viven los profesionales de la sanidad pública. Este miércoles el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha revelado que su partido ha entablado conversaciones con Satse para que miembros de la formación puedan participar en estas protestas, una práctica que han extendido al Sindicato Médico Andaluz.

Gavira ha explicado en una comparecencia en la Cámara que Vox avala las reivindicaciones de los profesionales sanitarios, pero que su relación es más intensa con Satse y el Sindicato Médico. De esta forma muestra su apoyo explícito a la protesta de este jueves, que clama contra la "escasez estructural" de personal de enfermería y fisioterapia, la "falta de medios" y la "sobrecarga y tensión asistencial", problemas que se han visto agravados por la pandemia.

Vox apoya las protestas de los sindicatos profesionales y hace lo mismo, asegura, con las reivindicaciones de los trabajadores sanitarios que se manifestarán el 19 de febrero en todas las provincias. La diferencia entra ambas convocatorias es que la segunda ha sido impulsada por CCOO y UGT, sindicatos que habitualmente son objeto de las críticas de Vox. Hoy mismo, en el Pleno, Gavira ha cargado contra el Gobierno de Juanma Moreno por su buena relación con las dos centrales sindicales mayoritarias, ya que considera que se trata de una práctica propia del PSOE.

Pese a esta diferenciación y al hecho de que la manifestación del 19 de febrero también estará apoyada por la organización Marea Blanca, este apoyo de Vox a las protestas de los sanitarios forma parte de una estategia que ya se dejó ver a finales de enero, cuando la formación de Santiago Abascal unió sus votos a la izquierda para forzar un Pleno extraordiario sobre sanidad. Esa alianza con la izquierda, ha dicho Gavira este miércoles, no se trata de ningún "complot", ni de un intento por politizar la gestión sanitaria. Las tesis de Vox es que la gestión sanitaria del PP no es mejor que la del PSOE, pues son "igual de incapaces de resolver el problema de la atención sanitaria". "Los profesionales sanitarios tienen toda la razón en sus quejas, ha defendido Gavira, por lo que el partido emprenderá su propia campaña bajo el lema "Salud no responde".

Marea Blanca se suma a las protestas del 19 de febrero

Por otra parte, Marea Blanca, el movimiento social en defensa de la sanidad pública, se ha sumado a las movilizaciones convocadas por UGT y CCOO para el próximo 19 de febrero en las ocho capitales andaluzas. Las secretarias generales de las dos centrales sindicales, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente, se han reunido este miércoles con representantes de la Marea Blanca y han hecho un llamamiento al conjunto de la ciudadanía andaluza para que participe en estas movilizaciones en defensa de la sanidad pública andaluza.Las dirigentes sindicales han denunciado los "continuos ataques" que está recibiendo la sanidad pública por parte del Gobierno andaluz y el "machaque" que sufren los profesionales sanitarios. Los sindicatos consideran que las políticas emprendidas por parte del Gobierno andaluz buscan debilitar la sanidad pública con el objetivo de fortalecer la privada. Han criticado además que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pida "perdón" por las demoras en la atención sanitaria cuando lleva más de tres años de gestión "ineficiente y deficitaria", y han exigido que ponga más recursos en la sanidad pública.