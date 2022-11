Vox no presenta enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Junta

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado que “después de una reflexión profunda, han decidido no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos que nos ha presentado el Gobierno de Andalucía para el año 2023”, dejando muy claro que “esto no significa que vayamos a votar a favor de estos presupuestos y tampoco significa que nos gusten”. Vox ya había presentado una enmienda a la totalidad de las cuentas andaluzas en los años 2019 y 2020, aunque la retirara posteriormente.

Gavira ha asegurado que el proyecto de ley de Presupuestos presentado por el Gobierno de Moreno Bonilla “no nos gusta porque, para empezar, no supone ese escudo social que venimos reclamando en Vox desde el inicio de legislatura, que defienda y proteja a los andaluces en estos momentos de crisis económica, social y laboral”. A pesar de ello, “creemos que todavía estamos en el momento de sumar” y que “aún es arreglable la situación”, aunque ha lamentado, tras el exhaustivo análisis de las cuentas que “esa mayoría absoluta se le ha subido a la cabeza al Gobierno del PP y le tapa los oídos de lo que demandan los andaluces y lo que demandan el resto de grupos políticos”.

El portavoz de Vox en la cámara autonómica ha adelantado que “haremos un esfuerzo y presentaremos innumerables enmiendas para que un presupuesto que no nos gusta, nos guste y, sobre todo, les guste a todos los andaluces y los defienda de esta crisis social, económica, energética y de empleo que estamos sufriendo desde hace mucho tiempo”. “Estos presupuestos que nos ha traído el PP no son los que necesita Andalucía y nos obliga y exige a todos los grupos enorme responsabilidad y a trabajarlos, a mejorarlos y a enmendarlos”.

Gavira ha afeado que a principio de legislatura a Moreno Bonilla “se le llenó la boca al principio de la legislatura hablando de familia”, aunque en los Presupuestos “les invito a que busquen esas medidas que apoyen a la familia, no la van a encontrar”. “Tampoco van a encontrar ninguna referencia a la necesaria equiparación salarial de los médicos en Andalucía, a pesar de que escucharan que estos son los presupuestos que más se gastan en Salud”, por lo que “tendremos que seguir viendo cómo se marchan a otros lugares porque ganan muchos más”. En definitiva, y como ha indicado Gavira, “el PP que tenemos en este Parlamento es el PP de siempre, el que dice una cosa y luego hace otra”.

En este aspecto, el portavoz de Vox ha afeado cómo estos Presupuestos presentados por el Gobierno del PP recogen “más consejerías, más altos cargos públicos, más salarios, siguen con la misma política de subvenciones y siguen utilizando, y mucho, la publicidad institucional”, señalando que “todos estos son los primeros puntos que toca Vox cuando llega a un gobierno y ya lo estamos demostrando en Castilla y León”.

También ha recordado alguna de las propuestas e iniciativas que han presentado en el Parlamento de Andalucía desde que se inició la presente Legislatura y que han sido rechazadas, como "ampliar las plazas de alumnos de Medicina en las universidades y paliar así el déficit de médico que ya tenemos y que el Gobierno del PP voto que no; otra propuesta para que los autónomos, no solo los del primer y segundo año como proponía el PP, tuviesen cuota cero si no llegaban al Salario Mínimo Interprofesional, y que el Gobierno de Moreno Bonilla también voto que no; una propuesta relacionada con los regadíos en el Condado de Huelva y que, según diversos medios anunciaron ayer, desde el Gobierno del PP parece que van a presentar una idéntica a la nuestra". Así, “es muy difícil que uno crea esas palabras de consenso que nos propone el presidente de la Junta de Andalucía”, ha señalado Gavira.