Principio de acuerdo entre Vox y el Gobierno para los Presupuestos andaluces de 2020

Vox no ha presentado la enmienda a los prespuestos de la Junta para 2020. La formación no ha consumado la amenaza anunciada si no avanzaban en un acuerdo, lo que despeja la negociación entre el Gobierno y su socio parlamentario. En el debate fijado para los días 23 y 24 de octubre en la Cámara se debatirán los vetos del PSOE y Adelante Andalucía, que sí han registrado el documento antes de las 12:00, cuando finalizaba el plazo para presentar las enmiendas.

En los últimos días, tanto el representante de la formación de extrema derecha como los conocedores de la negociación en PP y Ciudadanos han reconocido que la negociación ha tenido "momentos tensos" y que, en determinados asuntos "las posturas estaban bastante alejadas". 24 horas después hay un principio de acuerdo, pero los detalles no se conocerán hasta el "martes o el miércoles", ha revelado el portavoz de Vox, Alejandro Hernández.

"Nos ha parecido más correcto, desde una perspectiva de mutua confianza, seguir negociando de buena fe y no tener que utilizar el mecanismo de la enmienda a la totalidad cuando hay mucho terreno avanzado", ha añadido el diputado cordobés.

La nueva entente, de no malograrse, será un desarrollo del documento que firmaron el pasado junio PP, Ciudadanos y Vox y que tenía vigencia para las cuentas regionales de 2019 y 2020. Las diferencias estaban, hasta hoy jueves, en diferentes interpretaciones de los 34 puntos del pacto del pasado junio y en las garantías de cumplimiento que solicitaba Vox.

En las negociaciones, que seguirán en los próximos días, Vox ha articulado sus peticiones en 65 medidas que son "en gran mayoría" un desarrollo de las incluidas en el acuerdo de junio. Hernández, tras su comparecencia, ha explicado que hay "tres o cuatro" que son imposibles de aplicar, según han trasladado los negociadores del Gobierno. Sin embargo, el portavoz, ha afirmado que "en absoluto son líneas rojas".

Sí hay otras iniciativas, según apuntan desde Vox, que son todavía materia de negociación porque tienen una importante dotación presupuestaria y el Gobierno todavía no tiene claro cómo puede mover las partidas para satisfacer las peticiones de su socio. "Más allá de la voluntad política, hay una realidad económica tozuda", ha señalado Hernández antes de valorar positivamete la disposición de los técnicos de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para atender sus peticiones.

El propio Juan Bravo, se mostró optimista el pasado viernes, tras la presentación del proyecto de cuentas para 2020. Explicó además que las trabas no estaban en materias como la política fiscal. Desde Vox se ha insistido mucho en el control y la reducción del peso de la llamada administración paralela, que la formación de extrema derecha aspira a "desmantelar".

Es precisamente esa la materia en la que "mayores avances" han logrado en Vox "a fuerza de ser insistentes", ha revelado Alejandro Hernández. El portavoz de la formación ya se congratuló ayer miércoles de la licitación de las auditorías externas que se realizarán a los entes instrumentales y, según el calendario preliminar, deben estar finalizadas a finales de 2020.

El portavoz del PP andaluz, José Antonio Nieto, ha matizado que la intención del Gobierno no es tanto "desmantelar" como "conocer" de forma fidedigna el tamaño y composición de la Administración andaluza. "Eso es lo que queremos que se aclare", ha insistido el dirigente popular que ha situado como obstáculo para cerrar el acuerdo el "encaje técnico" de estas auditorías.