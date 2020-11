Vox presenta la moción de devolución de los Presupuestos de la Junta

Vox ha presentado una enmienda a la totalidad del Presupuesto de la Junta de 2021. También lo han hecho en la mañana de este viernes los grupos socialista y de Adelante Andalucía. Si los tres mantuviesen sus posiciones hasta el miércoles próximo, día del pleno, y votasen a favor de la devolución, el Gobierno andaluz carecería de cuentas para el próximo año. Tendría que prorrogar las actuales. El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, calificó estas decisiones como una "huida" de la oposición en los peores tiempos que ha atravesado Andalucía desde hace décadas.

Vox ha llevado su enfado con el PP por el discurso de Pablo Casado en la moción de censura de Santiago Abascal casi hasta el final. Sólo le queda un paso, votar junto a las izquierdas para derribar el Presupuesto. El grupo ha presentado este viernes esta enmienda a la totalidad, después de que buscase un encuentro de última hora con el consejero de Hacienda, Juan Bravo.

La petición de Vox al Presupuesto de 2021 no es más que un recordatorio de los acuerdos firmados con el PP y Ciudadanos para la investidura de Juanma Moreno como presidente, es un cajón de sastre con propuestas sobre ayudas a autónomos, ley de Memoria Democrática y inmigración.

El portavoz de Vox en el Parlamento, Alejando Hernández, ha señalado que no han recibido un "feedback' de los partidos que sustentan a Gobierno ni de la propia Junta". En un audio difundido por Vox, Hernández ha indicado que se "han visto obligados a presentar la enmienda a la totalidad", pero ha querido dejar claro que, desde ahora mismo, están a disposición del Gobierno andaluz para dialogar. "Ellos tienen las medidas que nosotros solicitamos y esperamos su respuesta. La pelota la tenían antes en su tejado y la siguen teniendo ahora", según ha dicho.

La devolución se vota el miércoles, y no sería la primera vez que Vox retira una enmienda de este tipo antes de la votación. Así ocurrió en 2019, con lo que el Gobierno aún tiene tiempo para una negociación o para calmar el enfado del partido. Alejandro Hernández ha solicitado que las cuentas tengan más "improntas" de Vox, y que se mejore el control sobre el gasto. A este respecto, ha señalado que no ven bien que la Junta aumente el número de delegados provinciales, porque no cree que esté "justificado ese aumento de cargos políticos".

El portavoz del PSOE, José Fiscal, ha llegado a decir que al Gobierno andaluz que "lo tire a la papelera" y que "de verdad, se ponga a negociar con la oposición". "Estamos dispuestos a seguir hablando con el Gobierno, ellos tienen la palabra, pueden escoger entre el PSOE o la extrema derecha", ha proseguido Fiscal, cuyo partido sostiene que no pueden participar en un proyecto donde esté Vox. "Nos han intentado marear durante todo este tiempo, ha habido un par de encuentros, el último hace algo menos de tres semanas y realmente no ha habido ninguna negociación porque el Gobierno no ha querido", ha indicado Fiscal.

Fiscal reveló que la Consejería de Hacienda llamó a su grupo el jueves para abrir una nueva negociación, pero los socialistas se niegan a ello porque el proyecto se ha presentado. Si embargo, su tramitación como proyecto de ley permite negociar e incluir las modificaciones como enmiendas.