Vox le lee la cartilla a la Junta

Vox empieza 2021 con las mismas las costumbres adquiridas en sus dos años de andanzas en la política andaluza. Son el socio preferente del Gobierno y eso les permite ser el partido más exigente del arco parlamentario. El portavoz de la formación de derechas, Alejandro Hernández, ha aprovechado su primera comparecencia del curso para leer la cartilla al Ejecutivo de PP y Ciudadanos con el acuerdo que facilitó la aprobación de las cuentas vigente en la mano. Con sólo trece días de vigencia, el pacto que dio luz al proyecto presupuestario tiene ya, según Vox, tres incumplimientos preocupantes.

El primero de ellos se debatirá en el Pleno extraordinario de la semana próxima tras solicitarlo Vox y recibir el aval del Gobierno. Será Elías Bendodo, el titular de Presidencia, quien explique ante la Cámara la situación provocada por la destitución de Álvaro Zancajo de la jefatura de informativos de Canal Sur tras las quejas de los sindicatos y trabajadores. “Lo que nos preocupa no es el nombramiento de nuevos responsables, es si esto se va a convertir en pauta”, ha dicho Hernández, que ha calificado de “chantaje” las protestas y ha hablado incluso de “actividad pseudomafiosa”.

El político cordobés también ha aludido al anuncio sobre el fin de la subasta de medicamentos, que en su formación no consideran real. A finales de año, Juanma Moreno garantizó que no volverían a convocarse estas compras públicas de medicamentos, pero es cierto que el modelo podría retomarse tras la aprobación de una enmienda al Presupuesto.En el Gobierno andaluz aseguran que no hay voluntad de hacerlo y, de hecho, acordaron con el sector farmacéutico eliminar esa posibilidad legal. Pero en Vox dudan de ese compromiso y este miércoles Hernández ha mencionado “acuerdos inconfesables o secretos”. Según los socios del Ejecutivo, lo que queda ahora es un “modelo híbrido” que “perjudica” a los pacientes.

El tercer incumplimiento, según explicó el portavoz, es la ampliación de las delegaciones territoriales de Cultura e Igualdad en la segunda reforma de la estructura territorial impulsada por el Gobierno en un año. Vox tampoco está satisfecho con la conversión en delegados de los coordinadores territoriales de Turismo y Desarrollo Sostenible que fueron nombrados en mayo. Y respecto a las designaciones aprobadas el martes en el Consejo de Gobierno, Hernández ha defendido que la “trayectoria profesional” de algunos de los nuevos altos cargos “no avala su nombramiento”.

“Vox, normalmente, opera en función de criterios de sentido común y con los acuerdos que tenemos suscritos”, ha justificado Hernández, que ha añadido que los “incumplimientos” datados incluso antes de que el presupuesto entrase en vigor, es decir, antes del 1 de enero, “no deja de ser una mala manera”. “No augura un buen mes de enero y febrero”, ha zanjado el portavoz de la formación de Santiago Abascal. Este ha sido el primer sermón del año del abogado que dirige Vox en Andalucía en un ejercicio en el que empiezan a sonar los tambores electorales y en el que ya se atisba la posibilidad de un adelanto que evite al Gobierno de Juanma Moreno someterse al examen de las urnas cuando lo más duro de la crisis económica provocada por el Covid-19 arrecie en Andalucía.