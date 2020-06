Vox invita a PP y Ciudadanos a “buscar otros socios” si incumplen sus pactos

Las advertencias de Vox al Gobierno de PP y Ciudadanos son casi una constante desde que la formación de Santiago Abascal se convirtió en la muleta del Ejecutivo de Juanma Moreno. A pesar de los numerosos avisos, hasta el pasado 18 de junio no habían hecho valer sus escaños en contra de las posturas de populares y naranjas. La propuesta del PSOE para abonar una paga compensatoria a los sanitarios se aprobó con los votos a favor de Adelante y Vox, en un cambio de tendencia que avanzó el endurecimiento de la oposición que la formación que dirige Alejandro Hernández hace al Ejecutivo de coalición.

Desde entonces, la escalada no ha parado de crecer y, en una entrevista con Efe, el diputado Manuel Gavira advierte a PP y Ciudadanos que “si no se cumplen los acuerdos, se pueden buscar otros socios”.Que sea Gavira quien lanza el aviso no es baladí. Es el presidente de la comisión de recuperación creada en el Parlamento para estudiar las posibles salidas a la crisis provocada por la pandemia.

Vox fue el único partido que rechazó esta propuesta cuando Juanma Moreno llamaba a la “alianza por Andalucía” y Susana Díaz reclamaba una comisión como la que ya funcionaba en el Congreso de los Diputados. Vox pasó de quedarse aislado a ser quien preside la comisión –en la persona de Gavira–, lo que provocó un plantón de la izquierda al organismo.

Mayor beligerancia con Ciudadanos

Los socios del Gobierno autonómico ganaron así protagonismo, igual que reciben atención cada vez que amagan con mover los cimientos de la mayoría que sostiene a Moreno en San Telmo. Y es lo que llevan haciendo casi cada día de la última semana, con una constante: suelen lanzar sus dardos al lado naranja del Ejecutivo regional. Hernández ha atizado a Juan Marín y a Marta Bosquet y, en su entrevista con Efe, Gavira no cita a nadie, pero sí especifica que “Ciudadanos tiene que cumplir”. “Que lo cumplen, habrá legislatura estable; que no lo cumplen, serán ellos los que lo rompan”, zanja.

El cambio del papel de los naranjas a nivel nacional, con Inés Arrimadas llegando a acuerdos con Pedro Sánchez, ha provocado un pequeño temblor en Andalucía. Aunque Marín, como su jefa, recuerda que se trata de un apoyo puntual por responsabilidad en momentos de crisis, la imagen de Ciudadanos como bisagra entre los dos partidos ha vuelto al tablero político del país. Y Vox saca partido de eso. Gavira, por ejemplo, reclama que el dinero vaya “a lo realmente necesario” y no a “mantener ideológicamente algunas historias que no son necesarias”, como las subvenciones a determinadas asociaciones.

La entrevista se ha publicado el día del Orgullo LGTBI, justo cuando la Consejería de Igualdad ha distribuido un comunicado en el que Rocío Ruiz saca pecho de aumentar el gasto en subvenciones a asociaciones del sector. Ruiz es la cara más social de Ciudadanos y bajo su paraguas está también el Instituto Andaluz de la Mujer y las políticas sobre violencia de género. No es la primera vez que Vox pone el foco en estos ámbitos y provoca un dolor de cabeza para la dirigente naranja.

El propio Gavira reconoce que en lo que va de legislatura han tenido “desencuentros”, pero han arreglado con diálogo y con reuniones. En este sentido resaltó las palabras de Juan Marín, que dijo que quieren cumplir los acuerdos firmados. Sin embargo, Gavira considera que “hay puntos que conviene matizar, arreglar y recordar” para que se cumplan, como son “las situaciones que han generado tensión”, ya que, aunque la Junta diga que se están cumpliendo los acuerdos, Vox también “podría decir cosas que no han cumplido” y que están recogidas en los pactos suscritos.

No obstante, Gavira admite que con la actual situación económica será más difícil llevar a cabo algunos puntos de los pactos alcanzados, pero lo que Vox ve “inquebrantable” es “el espíritu” de esos pactos, por lo que si eso se respeta “puede haber nuevo presupuesto, claro que sí”.