Vox lamenta el "despilfarro" del PP en el Ayuntamiento y pide "políticas más austeras y eficaces"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha hecho balance este miércoles de los seis primeros meses del presente mandato, lamentando el "despilfarro del PP" en el Consistorio de la capital, a la vez que ha pedido "políticas más austeras y eficaces".

En este sentido y en una nota, Badanelli ha afirmado que "es necesario que el PP reduzca el gasto y las políticas heredadas de la izquierda. No hemos podido parar el afán recaudatorio del PP pero hemos conseguido presupuesto para proyectos de ciudad".

Asimismo, ha señalado que "empezamos el mandato de 2023 con un PP de mayoría absoluta haciendo políticas de las que nos tiene acostumbrados el PP", es decir, "asesores, coordinadores generales, directores generales, tenientes de alcaldes, delegaciones sin contenido por asegurar un sueldo a compañeros de partido y devolver favores de campaña".

Para el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, el PP ha mantenido "políticas heredadas con gasto superficial que para nosotros son prescindibles" y que "vienen heredadas de Izquierda Unida, sin embargo, el Partido Popular sigue manteniéndolas".

Así, Badanelli ha explicado que "no sólo han incrementado el gasto sino que, evidentemente, para esto hay que incrementar los ingresos. Este es el motivo por el que plantean las pequeñas subidas que han incorporado en las ordenanzas fiscales que, unidas a la inflación, se convierten en grandes subidas, sobre todo con el tarifazo en la basura del 35 por ciento que sufrirán los bolsillos de los cordobeses"."Desde Vox consideramos inaceptable esta situación y hemos intentado por activa y por pasiva frenar la voracidad recaudatoria del PP, pero mientras mantengan el gasto no podemos hacer más, porque el dinero, lamentablemente no cae de los árboles", ha dicho la portavoz, quien ha asegurado que "vamos a seguir luchando para que se reduzca ese gasto y se puedan bajar los impuestos, aunque ya sabemos que el PP no coincide con Vox en eso".

PRESUPUESTO

Por otro lado, Badanelli ha anunciado que, "frente a esto, nos hemos abstenido en el presupuesto para 2024, ya que a pesar de que no sería nuestro presupuesto necesitamos que se ponga en vigor en el primer trimestre para que se puedan sacar adelante las inversiones. Inversiones que se eternizan como la Ronda de Poniente, la finalización de las obras del Arcángel, la remodelación del recinto ferial o el aparcamiento que se anuncia y nunca llega".

Además, la portavoz municipal de Vox ha explicado que "hemos negociado con sentido común, sensatez y responsabilidad y hemos pedido que se incluyan algunos proyectos sin realizar en remanentes de 2024 que se ponen en marcha a partir del segundo trimestre, como el arreglo de Ollerias, dos actuaciones del Polígono de las Quemadas para mejorar esta zona en la que es muy importante el desarrollo de las Pymes".

Igualmente, ha continuado, "también se actuará en la plaza Juan Barbudo en Fátima, junto al colegio Al-Andalus, porque está en un estado lamentable y es un riesgo para el colegio".

Así, Badanelli ha adelantado que "esto es lo que hemos negociado para 2024 en estos primeros meses de mandato, además de incluir en remanentes todas aquellas actuaciones que se recogieron en mociones propuestas por Vox y que no tienen presupuesto". "Todo esto hemos negociado con el PP además de incluir todas aquellas actuaciones que se recogieron en mociones que debían tener presupuesto y no lo tienen", ha apostillado.