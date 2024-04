Vox defiende "la necesidad de hacer un plan de adecentamiento de la ciudad"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha realizado este lunes un balance del estado de la ciudad tras la Semana Santa donde ha señalado que "a pesar de las lluvias, se ha visto a muchos turistas paseando por la calle", aunque "también se han vuelto a ver contenedores llenos, basuras en las calles, papeleras que no eran suficientes y las pintadas permanentes en la zona centro", de ahí que haya defendido "la necesidad de hacer un plan de adecentamiento de la ciudad", porque "se ha vuelto a ver o a mostrar la cara más fea de la ciudad".

En una nota, Badanelli ha explicado que "ahora, que se afronta en unas semanas la época dorada de Córdoba con la Cata, las Cruces y Patios y posteriormente la feria, un mes donde Córdoba va a estar a reventar de turistas, la obligación es enseñar la mejor Córdoba que tenemos y no la que se da ahora".

Así, la portavoz municipal ha insistido en que "es fundamental llevar a cabo un plan de adecentamiento de las calles y de mejora de las zonas más turísticas". "Lamentablemente nuestra peticiones caen en saco roto, ya que este gobierno del PP no se deja aconsejar, nosotros no queremos que nuestras calles aparezcan con cada mes más pintadas, no queremos basuras acumuladas en las calles por una mala gestión de los residuos, no queremos adoquines levantados y socavones en el asfalto de la ciudad", ha subrayado.

Al respecto, la edil ha remarcado que desde Vox quieren que "la ciudad luzca cada vez más bonita, para que las personas que nos visiten se lleven la imagen de Córdoba que merecemos". "En eso es en lo que se debe gastar el dinero de los cordobeses y no en despilfarro y pagar fiestas de los partidos políticos", ha apuntado, para apostillar que "Córdoba es maravillosa y debemos cuidarla".