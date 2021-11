Vox impide de nuevo la declaración institucional del día contra la violencia contra las mujeres

Como ha recordado la portavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, es el tercer año consecutivo que el Parlamento de Andalucía no aprueba una declaración institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre. El problema es que ese tipo de iniciativas requieren el acuerdo de todos los grupos de la Cámara, como ha recordado la presidenta del legislativo, Marta Bosquet, al término de la sesión de control al Gobierno. Y Vox no está dispuesto a firmar un manifiesto que condena un fenómeno que consideran, en parte, una falacia. Por eso, mientras el salón de plenos se vaciaba para la lectura del documento frente a la fachada renacentista del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, los 11 diputados de Vox se quedaron en sus escaños y casi posaron cuando algún periodista se acercó para inmortalizar la imagen de la iglesia vacía.

Poco antes del mediodía de este 25-N, 97 de los 109 diputados del Parlamento andaluz guardaron un minuto de silencio en la explanada que hay frente a la sede del legislativo. Allí Marta Bosquet leyó el manifiesto y se soltaron unos globos morados, del mismo color que los lazos que muchos diputados, trabajadores de la Cámara y asesores llevaban en la solapa. Después comenzó la sesión de control y no fue sólo Teresa Pardo quien aludió a la violencia de Género. "Siento impotencia y pena de que la abrumadora mayoría de esta Cámara haya tenido que leer ese texto en la puerta; quienes tendrían que haber salido son los negacionistas de la violencia de género", ha lamentado Inmaculada Nieto. La portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, cuestionó directamente al presidente Juanma Moreno por sus políticas en la materia. La número dos de los socialistas en la Cámara, María Márquez, mostraba su enfado después del intercambio quincenal con el Gobierno.

Como ha dicho Pardo, no es la primera vez que Vox impide estos actos, que el año pasado se celebraron bajo una manta de agua, también en otra de las puertas exteriores del Parlamento. Pero también es cierto que antes de la entrada de Vox en la Cámara no siempre se habían aprobado declaraciones institucionales en un 25-N, una jornada tan relevante en el calendario que se descartó como posible fecha electoral para los anteriores comicios, que se acabaron celebrando una semana después, el 2 de diciembre de 2018. Aquella noche fue cuando Vox entró en el arco parlamentario andaluz y desde entonces no ha habido declaraciones institucionales por el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero sí 31 iniciativas de este tipo sobre temas tan dispares como el apoyo a la conexión por tren de alta velocidad entre Faro, Huelva y Sevilla, a los artesanos de arte sacro, por el 50 aniversario del parque nacional de Doñana o en respaldo al patrimonio del Sevilla FC.