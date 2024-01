Vox lamenta que postura "cortoplacista" de grupos municipales impida que Málaga sea centro financiero europeo

Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha lamentado que la postura "cortoplacista' de los grupos municipales "impedirá sentar las bases que conviertan a Málaga un Centro Financiero Europeo de referencia".

Según han indicado en un comunicado, en la pasada comisión municipal de urbanismo, el edil Antonio Alcázar presentó una iniciativa que busca "colocar a Málaga en un lugar privilegiado y de gran interés para la captación y desarrollo de inversiones, especialmente en el sector financiero"."Algo que, a tenor del resultado, parece no tener importancia para algunos grupos políticos", ha criticado en un comunicado, apuntando Alcázar que "lamentablemente no ha podido salir adelante por la postura cortoplacista imperante, algo que parece no permitir ver más allá de las próximas elecciones".

El edil de Vox ha indicado que la finalidad principal de la iniciativa "no es otra que revitalizar un proyecto cuyo fomento genere un plan de desarrollo en materia de negocios, de captación de inversiones especialmente en el sector tecnológico y financiero y redunde en la modernización y avance de la ciudad y principalmente sirva de empleo y más puestos de trabajo para el futuro y bienestar de nuestra juventud principalmente".

Alcázar ha enfatizado en "la necesidad de un desarrollo urbano que asegure inversiones a medio y largo plazo, evitando la polarización económica y fomentando la diversificación industrial para reducir el índice de paro en Málaga".

En este punto, ha remarcado "la importancia de aprovechar estructuras existentes como el Palacio de Ferias y Congresos, el puerto, la línea del tren de Alta Velocidad y el aeropuerto internacional, y de buscar la integración de grandes proyectos y las necesarias sinergias a nivel de transporte e infraestructuras".

En este sentido, la iniciativa de Alcázar hace referencia a la "necesidad de aumentar el suelo destinado a uso de oficinas y desarrollar un Plan Parcial que atienda las necesidades del sector financiero"."Málaga --ha explicado el concejal de Vox-- tiene una pujanza económica actual y hay interés por parte de empresas y multinacionales por instalarse en la ciudad, pero no hay oficinas para tanta empresa que así lo solicita, actualmente son insuficientes para satisfacer un mercado que genera empleo y trabajo para nuestra población".

La propuesta, ha ahondado Alcázar, "más allá de señalar lugares concretos, que lo hacía con ejemplos como la parcela de Siemens, pretende sentar las bases para que aquellas empresas interesadas en instalarse en Málaga, encuentren un marco óptimo para hacerlo mediante el desarrollo del, ya mencionado, Plan Parcial", lo que, ha añadido, "nos permitirá competir con mercados maduros como Madrid o Barcelona".

Esta visión "a largo plazo" incluye, ha detallado, "la planificación de un centro económico financiero que, por las características de Málaga, conseguiría un gran apoyo por parte del sector privado para su implantación y desarrollo"."Lamentablemente, las respuestas de otros grupos políticos no hacen más que poner de manifiesto la imposibilidad de desarrollar políticas en la ciudad a medio o largo plazo, con una hoja de ruta clara y un modelo de ciudad que no se desarrolle mediante parches y soluciones de urgencia", ha señalado.

Para concluir, Alcázar ha incidido en que "pese al resultado de esta iniciativa" desde Vox van a continuar "trabajando para presentar y defender propuestas que, sin duda, son buenas para Málaga y los malagueños".